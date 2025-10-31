【香川ファイブアローズ】株式会社ファイブアローズと学校法人穴吹学園の包括提携協定調印式 開催報告

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



本日10月31日(金) 、株式会社ファイブアローズは、学校法人穴吹学園（本部：香川県高松市）と地域社会の活性化と人材育成を目的とした包括提携を締結し、調印式を行いましたことをご報告いたします。



本提携は、協働して、教育・研究、スポーツ、地域創生等における人的交流、知的・物的資源の相互活用を図ることにより、それぞれの一層の発展に資することを目的としています。





包括連携協定に基づく協力事項について

【業務運営・教育に関すること】

・試合に観客が足を運んでいただくための企画運営や情報発信など

・試合会場において、試合開始までの時間を活用したサービス提供

「缶バッチなどのグッズ製作体験や健康に関する測定や指導など」

・映像作品や印刷物のデザインなど広報物の制作の支援

・専門学校穴吹リハビリテーションカレッジに施設されている「アローズラボ」を活用した選手の

アスレチックデータ測定とデータに基づいたコンディショニング管理の支援と測定データの教育利用

・香川ファイブアローズに所属する選手のトレーニング業務のサポート



【人材交流】

・両者の専門知識やノウハウを共有し、互いの発展に寄与します。

<記者会見登壇者>

学校法人穴吹学園 副理事長 池田耕士 様（写真左）

株式会社ファイブアローズ 代表取締役社長 兼 ゼネラルマネージャー 生岡 直人 (写真右）