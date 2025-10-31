1日1棟限定！貸し切りヴィラで「オールインクルーシブ」ステイ！ザ・プリンス ヴィラ軽井沢Z世代の冬旅・卒旅をもっと特別に！ 「カルプリヴィラで贅沢しない？ 冬の想い出旅」プランが登場

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

ザ・プリンス ヴィラ軽井沢（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：影山裕子）では、Z世代の方に向けて、別荘のように1棟貸し切りで過ごせるヴィラで、「専用ラウンジ」やプリンスグランドリゾート軽井沢内の「アクティビティ」、「温泉」などが無料で利用できる宿泊特典と、想い出をかたちに残す「レンズ付きフイルムカメラ」がついた特別プラン「カルプリヴィラで贅沢しない？ 冬の想い出旅」を2025年12月5日（金）より販売いたします。冬休み旅行や卒業旅行など、大切な人との特別なひとときを軽井沢でお楽しみいただけます。

別荘機能とホテルサービスを融合したヴィラはグループでの滞在に最適で、「オールインクルーシブ」として専用ラウンジの利用や温泉、スキー・スノーボードなどの体験が含まれており、大切なご友人との冬休み旅行や卒業旅行を、特別なひとときとしてお過ごしいただけます。一昨年より販売し好評をいただいたZ世代向けプランでは、デジタル時代にあえてアナログな撮影ができる「チェキ」の貸し出しサービスを提供し、仲間と過ごすヴィラでの滞在シーンを切り取っていただきました。

第3弾となる今回は、レンズ付きフイルムカメラ「Kodak FunSaver」をご用意いたします。ご滞在中はご友人とともに、旅のひとときをフイルムならではのどこか懐かしく温かみのある写真で残していただけます。旅先での一瞬一瞬を、心に残るかたちでお持ち帰りください。また、宿泊券などが当たる公式Instagramキャンペーン「#カルプリグラム ～カルプリで見つけた、冬の想い出旅～」を12月5日（金）より開催します。ザ・プリンス ヴィラ軽井沢ならではの、きめ細やかなサービスとオールインクルーシブステイを、この機会にぜひご体験ください。

「カルプリヴィラで贅沢しない？ 冬の想い出旅」概要

期 間 : 2025年12月5日(金)～2026年3月31日(火)

料 金 : 1室6名さまご利用時 1名さま\17,217より

※29才までの特別料金です。30才以上の方は通常料金にてご宿泊いただけます。

内 容 : 1泊室料、レンズ付きフイルムカメラ、宿泊特典

客 室 : ザ・プリンス ヴィラ軽井沢 テラスタイプ（最大6名さま）

詳細は、公式Webサイトより https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-villa/plan/villa-z/winter/

※チェックイン時に29才以下であることが判別可能な生年月日の記載がある証明書（運転免許証や学生証など）をご提示ください。

※ご宿泊者さま全員の「29才以下」が確認できなかった場合、Prince Basicスタンダードプラン当日料金でのご案内となります。

※1日1室、Web予約限定のプランです。6名さまでの利用をご希望の場合は、ホテルへご連絡をお願いいたします。

TEL:0267-42-8686 （受付時間 9:00A.M.～5:30P.M.）

※写真の現像費用はプランに含まれておりません。お客さまご自身での手配・ご負担をお願いいたします。

本プランの特徴

特徴１. 別荘のように過ごせる 「ヴィラ」

森の中に佇む20棟のヴィラはすべてフィンランド産の木材を使用したログハウス。

平屋建てのテラスタイプ（全10棟）は外にプライベートガーデンが広がるお部屋で

最大6名さままで滞在可能です。

別荘とホテルサービスを融合した特別なおもてなし空間で至福のくつろぎを叶えます。

特徴２. 旅の想い出をかたちに残す「レンズ付きフイルムカメラ」

鮮やかなイエローとレッドのデザインが目を引く、レンズ付きフイルムカメラ「Kodak FunSaver」をご用意。シンプルなマニュアルフラッシュを搭載しており、屋内でも屋外でも手軽に美しい写真を撮影できます。どこか懐かしく温かみのある一枚が旅の想い出をより特別なものにしてくれます。旅先でのひとときをじっくり味わいながら、スマートフォンでは撮れない“エモい瞬間”を残すことができ、現像するまでどんな写真が撮れたかわからない「ワクワク感」と共に、旅の想い出をお持ち帰りいただけます。

特徴３. 贅沢に過ごせるオールインクルーシブステイ

軽井沢の滞在がさらに充実する特典を豊富にご用意しております。

【特典の一例】

■スマイルコンシェルジュ利用特典

軽井沢駅南口にある「ゲストサービスセンター スマイルコンシェルジュ」。

ザ・プリンス ヴィラ軽井沢にご宿泊のお客さまは下記のサービスをご利用になれます。

・お荷物のデリバリー（スマイルコンシェルジュ⇔ご宿泊のお部屋まで）

・お荷物の一時お預かり

・プリンスグランドリゾート軽井沢敷地内のご送迎 など

■アクティビティ特典

多彩なコースが揃う「軽井沢プリンスホテルスキー場」のリフト券が無料となり、気軽にウイン

タースポーツにチャレンジ可能。「軽井沢プリンスボウル」のボウリングプレーも無料のため

みんなでお得にアクティビティを体験できます。（1日2ゲーム）

■センターハウス ラウンジ無料特典

質にこだわり厳選された素材を使用した朝食が楽しめるモーニングタイムをはじめ、軽食やスイーツなど季節に応じたメニューを提供するティータイム、お酒に合うオードブルなどでサンセット＆ナイトタイムと時間ごとに内容が変わる贅沢なラウンジを無料でご利用いただけます。

■温泉入浴特典

大きな窓が特徴の内湯や露天風呂、サウナを備えたホテル ウエスト内の「MOMIJI HOT-SPRING」と、ホテル敷地内からくみ上げた天然温泉をお楽しみいただける、ホテル イースト隣接の「FOREST HOT-SPRING」をご利用いただけます。

※別途入湯税\150を頂戴いたします。

Kodak FunSaver

ゲストサービスセンタースマイルコンシェルジュ

軽井沢プリンスホテルスキー場

センターハウス ラウンジ

FOREST HOT-SPRING

宿泊券やランチ券が当たる！「#カルプリグラム ～カルプリで見つけた、冬の想い出旅～」 キャンペーン概要

本プランの宿泊開始日から、ペア宿泊券など豪華賞品が当たる宿泊者限定Instagramキャンペーンを実施します。

【応募期間】 2025年12月5日（金）～2026年3月31日（火）

【応募方法】 ・軽井沢プリンスホテル公式Instagramアカウントをフォローする。

・Instagramにて「#カルプリグラム」をつけてリール動画もしくは画像を投稿する。

【応募条件】 ・ルームキーと一緒に撮った写真もしくは動画を含めること。

・冬の想い出旅特別賞 応募条件：「レンズ付きフイルムカメラ」が写った写真もしくは動画を含めること。

【対 象】 軽井沢プリンスホテル宿泊者

【賞品内容】 ・総支配人賞…ザ・プリンス 軽井沢 「エグゼクティブツイン」 ペア宿泊券（平日限定） 1組

・宿泊部門賞…軽井沢プリンスホテル ウエスト 「デラックス テラス ツイン」 ペア宿泊券（平日限定） 1組

・レストラン部門賞…「ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose」 ペアランチ招待券 2組

・カルスキ賞…夏の空旅リフト ペア券 5組

・軽井沢 浅間プリンスホテル賞…「ダイニング ブルーム」 ペアディナー招待券 1組

・冬の想い出旅特別賞…プリンスホテルオリジナル商品詰め合わせ 3組

詳しくは、公式Webサイトより https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-villa/informations/karupurigram_campaign/