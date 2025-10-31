成人式直前！202６年成人式もまだ間に合う！京都きもの友禅 創業55周年「振袖売りつくしセール」開催！

京都きもの友禅株式会社



振袖専門店「京都きもの友禅株式会社」（本社:東京都中央区）は、

創業55周年を記念し、2025年10月25日（土）より全国40店舗にて「振袖売りつくしセール」を実施しています。

今回のキャンペーンは、これから成人式の準備を始める10代のお嬢様と、その親御様に向けた期間限定の特別企画。お仕立上りレンタル39,800円(税込)セットやレンタルでも購入でも新品振袖が3万円OFFなど、お客様のご希望に合わせて選べるお得な企画をご用意しました！

この期間だけの55周年特別企画 「振袖売りつくしセール」

【セール概要】

開催期間：2025年10月25日(土)～ 11月30日(日)

特設サイト：https://www.kyotokimonoyuzen.co.jp/lp/2511/

事前予約＆親娘でのご来店特典

■特別企画01

人気韓国コスメブランド「rom＆nd（ロムアンド）ベターザンアイズ」もしくはAmazonギフトカードをもれなくプレゼント！

※親娘ペアでの振袖選びのご来店で先着順にプレゼントいたします。※ご来店記念品のお渡しはお一人様一回限りとなります。※ご来店記念品は予告なく変更となる場合がございます。

最大６４％OFF！振袖レンタル39,800円(税込)セット・59,800円(税込)セット

■特別企画02

超目玉企画！ 「初めての振袖選び」にも安心な、お得で手軽な均一価格プランを展開！

人気柄・定番柄を含む豊富なラインナップの中から、気軽に・楽しく一着を選べます。

振袖一式に加え、着付けに必要な新品小物セットも全て付いてくる大変お得なセットです。

※モデル着用小物は参考商品です。※モデル着用小物は参考商品です。

仕入れのプロが選んだ厳選新品振袖がレンタルでも購入でも３万円引き！

■特別企画03

おすすめのポイント

●柄の種類がいっぱい！

古典柄からモダン柄まで、好みや気分に合わせて選べるから迷うのも楽しい♪

●小物も可愛すぎる！

袋帯・帯揚げ・帯締め・バッグ・髪飾りまで揃ってるから、自分だけのコーデが自由自在。

●レンタルも購入もOK！

「レンタルでお気軽に！」「購入して何度も着たい！」どちらも選べて大変お喜びいただいております！

●3万円引きでおトク！

オシャレもできて、お財布にも嬉しい特別チャンス！

※モデル着用小物は参考商品です。各店なくなり次第終了となります。

ママ振袖・姉振袖の着用をお考えの方必見！ママ振袖ご相談受付中！

■特別企画0４

母から娘へ受け継がれる振袖には、家族の思い出が詰まっています。

ママ振袖を着る予定だけど、何から始めたら良いの？というご相談をよく承ります。

当社ではサイズ直しやお手入れが必要かなどのお悩み解決やコーディネートのご相談までまるごとおまかせください。

大切に受け継がれたお母様やお姉様の振袖を着て、記念写真を撮ることができる「ママ振袖フォトプラン 33,000円(税込)もご用意。

撮影には、

・ヘアセット

・メイクアップ

・着付け

・プロカメラマンによる写真撮影

・２ポーズ（六つ切りアルバム付き）

がすべて含まれているので、気軽にご参加いただけます。

「成人式では別の振袖を着たいけど、ママ振も残しておきたい」

「祖母や母が着た振袖を、私らしく写真に残したい」

そんな方にぴったりのプランです

【まもなく終了】2027年成人は早期ご成約でお得な「早期割引特典」は2025年12月末まで！

■2027年以降に成人式を迎える方へ

成人式のご準備は“早め”が断然お得。

京都きもの友禅では、これから成人式を迎えるお嬢様を対象にした早期成約特典をご用意しています。

下記のご成約金額に応じて、最大20,000円の割引が適用される特別キャンペーンです！

ご成約金額(税込）割引額

33万円以上→ 20,000円OFF

22万円以上→ 10,000円OFF

11万円以上→ 5,000円OFF

振袖の選択肢が豊富な今の時期だからこそ、

お気に入りの一着を“おトクに・確実に”見つけられる絶好のチャンスです。

※2027年以降に成人式を迎える方が対象です。

※プラン代、送料を除くご成約金額に応じて割引となります。

■【ファミサポ割引】 ご家族がご利用したことのある方は10％OFF！

京都きもの友禅では、ご家族とのご縁を大切にした「ファミサポ割引」も実施中です！

過去に親御様・祖父母様・お姉様など、第二親等までのどなたかが当社をご利用いただいたことのある方は、

振袖レンタル・ご購入どちらでもご成約総額から10％OFF！

双子の方の同時ご成約でも妹様のお会計が10％OFF！

ご家族の成人式の思い出を、次の世代へとつなぐ特別なご優待特典です。

※総額22,000円(税込)以上ご成約いただいた方が対象です。

※双子割は双子のうち、どちらか一人がご成約した場合、もう一人がファミサポ割特典対象となります。

※成人式を迎える方の振袖購入・レンタル、および振袖関連小物が対象です。

※一部対象外の商品がございます。

■京都きもの友禅について

創業55周年を迎える振袖専門店

厳しい研修を受けた“振袖コンシェルジュ”が振袖選びから卒業式の袴、アフターフォローまで徹底サポートいたしますので、初めての振袖選びの親御様もご安心くださいませ。まずはご相談からでも、お待ちしております。

【会社概要】

会社名：京都きもの友禅株式会社

代表者名：代表取締役 服部雅親

本所所在地：東京都中央区日本橋大伝馬町14-1

住友生命日本橋大伝馬町ビル

事業内容：「振袖」を中心とした高級呉服・宝飾等の販売

会社HP：https://www.kyotokimonoyuzen.co.jp/

【ECサイト】

・公式オンラインストア ：https://yuzenkomachi.com/

・楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/yuzenkomachi/

・Yahoo！ショッピング店 ： https://shopping.geocities.jp/yuzenkomachi/

【公式SNS】

・Instagram：＠kimono_yuzen（https://www.instagram.com/kimono_yuzen/?hl=ja）

・X ：@kimono_yuzen（https://twitter.com/kimono_yuzen?lang=ja）

・LINE：京都きもの友禅（https://lin.ee/gCdZXwp）