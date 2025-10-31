スキー界の二刀流：渡部暁斗選手が、味の素本社を来訪！「渡部暁斗選手 社員交流セッション」事後レポート

味の素株式会社

味の素株式会社（社長：中村 茂雄、本社：東京都中央区、以下味の素）は、2025年10月31日（金）、ノルディック複合の渡部暁斗選手を、味の素本社（〒104-8315東京都中央区京橋一丁目15番1号）へ迎え、「渡部暁斗選手 社員交流セッション」を行いました。

当日は、味の素(株)「ビクトリープロジェクト(R)」のサポートディレクター上野氏とのトークセッションを実施。9年間にわたる栄養サポートの取組みや、集大成となるミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに向けた意気込みについて語っていきただきました。

また、味の素(株)代表執行役社長：中村茂雄も登壇し、社員からの応援メッセージが入った“横断幕”と”アジパンダ”を渡部選手に贈呈。温かいエールを送りました。

■ 渡部暁斗選手が登壇し、味の素(株)「ビクトリープロジェクト(R)」の9年にわたるサポートについてトークセッションを行いました！

渡部選手と上野氏によるトークセッションでは、9年にわたるサポートの振り返りや、競技人生の集大成に向けた思いが語られました。渡部選手から「世の中では野球の二刀流が話題になっていますが、実はノルディック複合もジャンプとクロスカントリーの二刀流となっています。ある意味、野球よりも相反する能力が必要な競技」とノルディック複合について紹介。

また、「相反する競技として、ジャンプからクロスカントリーへのコンディションの切り替えに焦点を当てた、戦略的なニュートリションプラン：プロジェクト180に取り組んでいます」と現在のサポート内容について語っていただきました。

■ 味の素グループ社員より、応援メッセージが入った“横断幕”をプレゼント！

味の素社員からの応援メッセージが入った“横断幕”と“アジパンダ”をプレゼント。

渡部選手からは、「素敵なメッセージをありがとうございます！アジパンダに掛かっている金メダルを、オリンピックの金メダルに変えて持って帰れるように頑張りたいと思います！」と笑顔と感謝の言葉をいただきました。

■ ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに向けての意気込みとして、「このまま終わるつもりはない！」、「2月のイタリアに、季節外れの満開の桜を咲かせて終わりたい」とコメント！

交流セッションの最後には、渡部選手から「メダルを持って、味の素の皆さんとお会いできれば最高です。持っているものを全てを注ぎこんで戦ってきますので、是非応援をよろしくお願いいたします！」と最後の挑戦に向けた力強いメッセージを届けられました。

渡部選手の集大成に向けて、上野氏も最後まで全力で伴走し、サポートする決意を新たにしました。

■ 渡部 暁斗選手について

1988年5月26日、長野県白馬村生まれ

＜主な成績＞

2018年 平昌2018冬季オリンピック 個人ノーマルヒル 銀メダル

2017-18年 W杯 総合ランキング 1位

2019年 世界選手権個人ノーマルヒル 銅メダル

2018-19年 W杯 総合ランキング 3位

2020-21年 W杯総合ランキング 3位

2021年 世界選手権個人ラージヒル 3位

早稲田大学スポーツ科学部卒。白馬高校在学中にトリノ2006冬季オリンピックに出場。

2009年チェコ・リベレツで行われた世界選手権団体戦で金メダルを獲得した。

バンクーバー2010冬季オリンピック個人9位、2011年オスロ世界選手権5位と頭角を現す。

2011-2012シーズンはW杯4勝、個人総合2位となり世界のトップに躍り出た。

ソチ2014冬季オリンピックでは個人戦ノーマルヒルで銀メダルを獲得。

日本人として20年振り2人目の偉業を達成。2017-2018シーズンは平昌2018冬季オリンピックでの

個人戦ノーマルヒルで銀メダルを獲得、そして悲願であったワールド杯総合優勝を果たした。

■ 味の素(株)「ビクトリープロジェクト(R)」について

2003年にスタートした「ビクトリープロジェクト(R)」は、国を代表する選手およびその候補選手を対象とした、“なりたい姿の実現”に向けて、本質的な課題を把握し、スポーツ科学に基づいた、食とアミノ酸による“からだとこころ”のサポートから、国際競技力向上およびメダル獲得数増をコンディショニングサポート活動です。

「ビクトリープロジェクト(R)」では、「情報提供・教育」、「勝ち飯(R)」の体験・理解、「強化期の実践」、「本番前の実践」を1サイクルとしアスリートをサポートしています。また、常にデータを収集・蓄積することで、一人ひとりに最適なサポートを研究、提案することで、より効率の高い支援を提供していきます。

【サポートしている選手、団体】

・選手（全11名）

フィギュアスケート：坂本花織選手、スピードスケート：新濱立也選手、柔道：阿部一二三選手、

阿部詩選手、斉藤立選手、バスケットボール：富樫勇樹選手、ブレイキン：Shigekiｘ選手、

バドミントン：奥原希望選手、パラスノーボード：小須田潤太選手等

・団体（全12団体）

ブレイキン、バドミントン、競泳、パラ競泳、アーティスティックスイミング、水球、

ハンドボール、車いすバスケットボール等

※味の素(株)はTEAM JAPNAゴールドパートナー（調味料、乾燥スープ、栄養補助食品、冷凍食品、コーヒー豆）です。