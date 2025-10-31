水系ポリウレタン分散液市場：世界的需要、メーカーシェア、トレンド分析、主要企業、並びに2033年までの機会見通し
Survey Reports LLCは、2025年10月に調査レポート「水性ポリウレタン分散市場の製品別（成分ポリウレタン、2成分ポリウレタン、ウレタン変性）セグメンテーション；用途別（PUDレザー仕上げ剤、 PUDコーティング剤、PUD水性接着剤、水性木材コーティング、水性塗料） - グローバル市場分析、動向、機会、予測、2024年から2033年」を発行した。これは、水性ポリウレタン分散市場の予測評価を提供する。このレポートは、水性ポリウレタン分散市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
水性ポリウレタン分散液市場の概要
水性ポリウレタン分散液（APUD）は、ポリウレタンポリマーの水性コロイド分散液である。溶剤ベースのポリウレタンに代わる環境にやさしいこの製品は、優れた機械特性、耐薬品性、柔軟性を備え、用途が広い。ポリウレタンプレポリマーを水中に分散させ、乳化剤や界面活性剤を使用して鎖延長を行うことで合成される。APUDは、コーティング、接着剤、繊維、シーリング材など、揮発性有機化合物（VOC）の排出量を抑えた持続可能なソリューションを求める業界で広く使用されている。耐久性、弾力性、耐摩耗性などの特性により、環境の安全性を損なうことなく高性能仕上げを必要とする用途に適している。
Surveyreportsの専門家は、水性ポリウレタン分散市場の調査を分析し、2024年の水性ポリウレタン分散市場規模は32億米ドルに達すると予測した。さらに、水性ポリウレタン分散市場のシェアは、2033年末までに53億米ドルに達すると予測されている。水性ポリウレタン分散市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年平均成長率（CAGR）約6.7%で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037617
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333305&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な水性ポリウレタン分散市場分析によると、建設およびインフラプロジェクトの拡大、環境にやさしいコーティングや接着剤の需要の高まり、産業全体での用途の拡大、自動車産業の需要、コーティングにおける先進技術を要因として、水性ポリウレタン分散の市場規模は拡大するだろう。水性ポリウレタン分散市場における主要企業の一部には、VCM Polyurethanes Pvt. Ltd.（インド）、コイム・グループ（イタリア）, ダウ（米国）, UBE株式会社（日本）, Siwp（ドイツ）, ランベルティ S.p.A., アルバーディンク・ボーリー, C. L.ハサウェイ＆サンズコーポレーション, コベストロAG, DSMコーポレーション, 萬化集団, ランクセスAG, シュタール・ホールディング, チェース社, DSM（オランダ）, スタール・ソーシャルズ（オランダ）
当社の水性ポリウレタン分散市場調査レポートには、5つの異なる地域とその国々、すなわち北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、中南米に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 水性ポリウレタン分散液市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの世界の水性ポリウレタン分散液市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別
水性ポリウレタン分散液市場の概要
水性ポリウレタン分散液（APUD）は、ポリウレタンポリマーの水性コロイド分散液である。溶剤ベースのポリウレタンに代わる環境にやさしいこの製品は、優れた機械特性、耐薬品性、柔軟性を備え、用途が広い。ポリウレタンプレポリマーを水中に分散させ、乳化剤や界面活性剤を使用して鎖延長を行うことで合成される。APUDは、コーティング、接着剤、繊維、シーリング材など、揮発性有機化合物（VOC）の排出量を抑えた持続可能なソリューションを求める業界で広く使用されている。耐久性、弾力性、耐摩耗性などの特性により、環境の安全性を損なうことなく高性能仕上げを必要とする用途に適している。
Surveyreportsの専門家は、水性ポリウレタン分散市場の調査を分析し、2024年の水性ポリウレタン分散市場規模は32億米ドルに達すると予測した。さらに、水性ポリウレタン分散市場のシェアは、2033年末までに53億米ドルに達すると予測されている。水性ポリウレタン分散市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年平均成長率（CAGR）約6.7%で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037617
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333305&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な水性ポリウレタン分散市場分析によると、建設およびインフラプロジェクトの拡大、環境にやさしいコーティングや接着剤の需要の高まり、産業全体での用途の拡大、自動車産業の需要、コーティングにおける先進技術を要因として、水性ポリウレタン分散の市場規模は拡大するだろう。水性ポリウレタン分散市場における主要企業の一部には、VCM Polyurethanes Pvt. Ltd.（インド）、コイム・グループ（イタリア）, ダウ（米国）, UBE株式会社（日本）, Siwp（ドイツ）, ランベルティ S.p.A., アルバーディンク・ボーリー, C. L.ハサウェイ＆サンズコーポレーション, コベストロAG, DSMコーポレーション, 萬化集団, ランクセスAG, シュタール・ホールディング, チェース社, DSM（オランダ）, スタール・ソーシャルズ（オランダ）
当社の水性ポリウレタン分散市場調査レポートには、5つの異なる地域とその国々、すなわち北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、中南米に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 水性ポリウレタン分散液市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの世界の水性ポリウレタン分散液市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別