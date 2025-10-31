パンティとストッキングをモチーフにした聖なるクラフトコーラが登場！バナナとマンゴーのとろける甘み

株式会社アクリルコンプレックス

株式会社アクリルコンプレックス（本社：東京都江戸川区）は、様々なタイトルやキャラクターをモチーフにしたオリジナルクラフトシロップを展開する「キャラシロップ」より、『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の主人公・パンティとストッキングをモチーフにしたクラフトコーラとそのサイドコレクションの予約を開始いたしました。

■販売概要

予約URL：https://www.cradri.com/pages/newpsg

予約締切：11月16日（日）23:59

発送：2026年2月上旬より随時発送

※各商品送料別。6,000円（税込）以上同じカートでお買い上げのお客様は送料無料となります。

※予約締切後、クラフトコーラのみ「2月下旬発送分」の予約開始を予定しております。

■Original Holy Cola パンティ バナナMIX＆ストッキング マンゴーMIX

本商品は『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の主人公、パンティとストッキングをモチーフに10種類のマテリアルをブレンドして生まれた“聖なるクラフトコーラ”です。

「パンティ バナナMIX」はバナナの濃厚な甘みが剥き出しになったアクティブでエネルギッシュなクラフトコーラ。

目が覚めるような刺激と開放感が特長で、1日の始まりにぴったりの一本です。

外へ飛び出す衝動をそのままボトルに閉じ込めたような、自由奔放なテイストをお楽しみください。

「ストッキング マンゴーMIX」はマンゴーのとろけるような奥深い甘みが特長のクラフトコーラ。

疲れた心を陶酔へと誘うような、やわらかく蠱惑的な味わいが魅力です。

リラックスしたい夜におすすめの優しく包み込むような包容力をもつ一本です。

それぞれのボトルの底には穴があり、ボトルの注ぎ口をはめこむことによりスタッキングして飾ることもできます。

サイドコレクションとなるロックグラスやカウンターマットとあわせて、是非、飲んで飾って、本商品をお楽しみください。

―お召し上がり方―

本商品はコーラの原液です。

炭酸水やお湯、ミルクなどで3～5倍に希釈してお召し上がりいただくほか、アイスやヨーグルトにかけても美味しく召し上がっていただけます。

価格：2,980円（税込）

容量：180g

希釈率：3～5倍

■ラバーカウンターマット

パンティとストッキングがデザインされたポップなデザインのカウンターマットです。

横280mm×縦120mmのカウンターマットとしてはコンパクトなサイズながら、厚み10mmのリッチなモールド（凹凸加工）を採用。

水切り性能に優れ、冷えたグラスやボトルもしっかりホールドしてくれます。

パンティとストッキングのクラフトコーラやロックグラスと組み合わせれば、毎日の一杯がより特別で豊かなひとときに。

・グッズのディスプレイベースとして

・デスクスペースのアクセントに

・ペナントのように壁に飾って

など、ドリンクタイム以外でも幅広く楽しめるアイテムです。

価格：5,800円（税込）

サイズ：280×120×10mm

■ロックグラス

パンティとストッキングのイラストを使用したロックグラスです。

価格：1,650円（税込）

サイズ：口径70mm / H70mm

■キャラシロップ

様々なタイトルやキャラクターをモチーフにしたオリジナルクラフトシロップを展開する株式会社アクリルコンプレックスのブランドです。今後も多数の商品を発売予定です。

公式X: https://twitter.com/acrylcomplex

■CRADRI(クラドリ)

CRADRIは、Uプロダクツが挑戦する「シロップ100景プロジェクト」から生まれた新しいクラフトシロップブランドです。

ひとつひとつのレシピに物語を込め、自然素材の持ち味を大切に仕上げています。100種類のシロップを開発するという挑戦の先に、もっと自由に、もっと楽しくシロップを選べる世界を広げていきます。