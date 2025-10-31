「ハロウィンセール2025」開催のお知らせ――人気のワークチェア＆ゲーミングチェアが期間限定最大10％OFF！――
家具開発メーカーのルームワークス（本社：兵庫県川西市）は、2025年10月31日（金）から11月3日（月・祝）までの4日間、直営オンラインストア「ルームワークス公式オンラインストア」にて「ハロウィンセール2025」を開催いたします。セール期間中は、対象商品が最大10％OFFとなる特別セールを実施。ワークファニチャーブランド「ROOM WORKS（ルームワークス）」およびゲーミングチェアブランド「VESTEX（ベステックス）」の人気モデルを、特別価格でお買い求めいただけます。
◆ ハロウィンセール 概要
Trick or Treat！
ハロウィン気分を楽しみながら、快適なワーク＆プレイ環境を整えるチャンスです。
デスクワークを支える高機能ワークチェアや、長時間のゲームプレイを快適にするゲーミングチェアなど、厳選されたラインアップを特別価格でご提供します。秋の模様替えや環境改善にもぴったりのこの機会を、ぜひお見逃しなく。
■ 開催日時：2025年10月31日（金）18：00 ～11月3日（月・祝）23:59まで
■ 開催場所：ルームワークス公式オンラインストア
URL：https://shop.roomworks.co.jp
◆ ルームワークスについて
ルームワークスは、2000年に設立されたオフィス・ゲーミング家具の専門の開発メーカーです。
メーカー機能を併せ持つ“開発特化型ファブレス商社”として、自社製品の企画開発から素材調達、製品輸入、そして自社物流センターによる配送までを一貫して行っています。これにより、効率的かつ高品質な家具開発と安定供給を実現しています。
【会社概要】
会社名：ルームワークス
所在地：兵庫県川西市緑台3-3-12
TEL：072-744-3063
URL：https://roomworks.co.jp
◆評価サンプル・レビュー協力について
現在、ルームワークスではゲーミングチェアブランド「VESTEX（ベステックス）」、ワークファニチャーブランド「ROOM WORKS」各モデルの製品検証・レビューにご協力いただける媒体・インフルエンサーを募集しております。
評価用サンプルの貸出しをご希望の方は、下記の広報窓口までお問い合わせください。
