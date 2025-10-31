「スター・トレック」ヒカル・スールーで知られるジョージ・タケイの実話絵本『ぼくらの自由がうばわれる時 第二次世界大戦の日系アメリカ人の物語』が11/27に発売!! 11/22、24にサイン会決定！
サイバーダイン社（東京都新宿区・代表:高橋信之）は、サウザンブックス社の書籍『ぼくらの自由がうばわれる時 第二次世界大戦の日系アメリカ人の物語』のPR活動を行っています。
俳優ジョージ・タケイが描く実話絵本『ぼくらの自由がうばわれる時 第二次世界大戦の日系アメリカ人の物語』が2025年11月27日（木）よりサウザンブックス社より発売されます。
日本がハワイの真珠湾を攻撃してすぐ、アメリカで暮らす日系人たちは、敵国側の人間とみなされ、強制収容所に送られました。この絵本は、当時4歳だったジョージ・タケイと家族の強制収容所での暮らしを描いた作品。「語らなければ消えてしまう歴史を後世に伝えたい」。そんな思いから、ご家族で読んでいただけるよう、優しいタッチで丁寧に描かれた絵本です。
この絵本の発売に先駆けて、著者ジョージ・タケイの出版記念サイン会が11月22日（土）JICA横浜で、11月24日（月・祝）紀伊國屋書店新宿本店で開催されます。
当時の体験を著者本人から聞くことのできる貴重な機会です。ぜひご予約の上、会場までお越しください。
ぼくらの自由がうばわれる時
第二次世界大戦の日系アメリカ人の物語
著：ジョージ・タケイ 絵：ミッシェル・リー
訳：北丸雄二
仕様：A4横変型サイズ／50ページ
価格：2,500 円＋税
発売日：2025年11月27日
発売：サウザンブックス社
http://thousandsofbooks.jp/project/mylostfreedom/
■ジョージ・タケイ 出版記念サイン会
11月22日（土）14:00～
JICA横浜
海外移住資料館1F
https://share.google/g2nCUZORtLS3H4iui
11月24日（月・祝）14:00～
紀伊國屋書店新宿本店
9Fイベント会場
https://store.kinokuniya.co.jp/event/1760614925/
■ジョージ・タケイ 来日メッセージ
https://www.youtube.com/watch?v=jsG_VJ8t6sU
■ジョージ・タケイ（88歳）
未来世界に行きるアジア人を演じることで人種の多様化を表現した草分け的俳優。60年以上のキャリアを持ち、出演した映画は40本以上、TVドラマの出演は数百に及ぶ。
なかでも有名なのは『宇宙大作戦（スター・トレック）』でのヒカル・スールー役（日本語吹き替え版では「ミスター・カトー」役）。
2004年には日米関係への貢献に対して天皇から旭日小綬章を贈られる。
■リリース情報サイト http://cyberdyne.co.jp/bokurano
【報道関係者の皆様】上記よりリリース資料をダウンロードいただけます。
