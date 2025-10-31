肝疾患治療市場規模・シェア・調査レポート：成長要因、動向および予測（2025～2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『肝疾患治療市場の将来動向と機会分析－2025年から2035年』の発行を発表しました。本レポートでは、現行の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅し、読者が十分な情報に基づいた事業判断を下せるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに市場参入戦略（GTM）の把握を行いました。
世界の肝疾患治療市場に関する調査レポートによると、この市場は2025年から2035年の間に6.2%のCAGR（年平均成長率）で成長し、2035年までに413億米ドルの収益規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は212億米ドルの収益と評価されました。
肝疾患治療市場規模・シェア・成長要因・セグメンテーション・主要メーカーおよび将来展望
市場概要
肝疾患治療市場は世界的に大きな成長を遂げており、その要因には慢性肝疾患の増加、アルコール消費の増大、肝臓の健康に対する意識の高まりが挙げられます。A型・B型・C型肝炎、脂肪肝、肝硬変、肝がん、ウィルソン病などの遺伝性疾患は、世界的な健康課題となっており、高い罹患率と死亡率を引き起こしています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/552
肝臓は代謝および解毒に重要な役割を果たすため、その機能障害は重大な医療問題となります。肥満・糖尿病・運動不足と関連する非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）および非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）の増加が、診断および治療法への需要を急増させています。
薬理学的治療法、肝移植技術、遺伝子治療の進展により、治療分野が拡大しています。さらに、新規抗ウイルス薬・免疫調節薬・抗線維化薬の開発が進み、患者の転帰および長期生存率が改善しています。政府による医療支援やスクリーニング制度の整備も、早期診断と治療促進に寄与しています。
市場規模とシェア
世界の肝疾患治療市場は、医療支出の増加と肝臓学における技術革新により、過去10年間着実に成長しています。北米は肝疾患の有病率の高さ、活発な研究開発活動、先進的な治療法の普及により最大の市場シェアを保持しています。ヨーロッパも、政府の支援的医療政策と広範な肝移植ネットワークにより、これに次ぐ市場を形成しています。
アジア太平洋地域、特に日本、中国、インドでは、ウイルス性肝炎やNAFLDの増加により急速な成長が見込まれています。日本は先進的な医療インフラと肝疾患管理への注力により、抗ウイルス薬および抗線維化療法の主要市場の一つとなっています。
標的療法・個別化治療の普及および肝移植件数の増加が、市場全体の収益拡大を後押ししています。製薬企業も、副作用の少ない安全で効果的な新薬開発のため、研究開発投資を強化しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333312&id=bodyimage1】
成長要因
肝疾患の増加：ウイルス性肝炎、脂肪肝、肝硬変の症例増加が市場を牽引
生活習慣関連疾患：肥満、糖尿病、過度なアルコール摂取がNAFLD・NASH増加に寄与
医薬品開発の進展：抗ウイルス薬・抗線維化薬の継続的な革新
政府の健康施策：ワクチン接種、肝臓スクリーニング、早期治療促進の取り組み
移植技術の改善：手術技術や臓器保存技術の進歩による生存率向上
世界の肝疾患治療市場に関する調査レポートによると、この市場は2025年から2035年の間に6.2%のCAGR（年平均成長率）で成長し、2035年までに413億米ドルの収益規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は212億米ドルの収益と評価されました。
肝疾患治療市場規模・シェア・成長要因・セグメンテーション・主要メーカーおよび将来展望
市場概要
肝疾患治療市場は世界的に大きな成長を遂げており、その要因には慢性肝疾患の増加、アルコール消費の増大、肝臓の健康に対する意識の高まりが挙げられます。A型・B型・C型肝炎、脂肪肝、肝硬変、肝がん、ウィルソン病などの遺伝性疾患は、世界的な健康課題となっており、高い罹患率と死亡率を引き起こしています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/552
肝臓は代謝および解毒に重要な役割を果たすため、その機能障害は重大な医療問題となります。肥満・糖尿病・運動不足と関連する非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）および非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）の増加が、診断および治療法への需要を急増させています。
薬理学的治療法、肝移植技術、遺伝子治療の進展により、治療分野が拡大しています。さらに、新規抗ウイルス薬・免疫調節薬・抗線維化薬の開発が進み、患者の転帰および長期生存率が改善しています。政府による医療支援やスクリーニング制度の整備も、早期診断と治療促進に寄与しています。
市場規模とシェア
世界の肝疾患治療市場は、医療支出の増加と肝臓学における技術革新により、過去10年間着実に成長しています。北米は肝疾患の有病率の高さ、活発な研究開発活動、先進的な治療法の普及により最大の市場シェアを保持しています。ヨーロッパも、政府の支援的医療政策と広範な肝移植ネットワークにより、これに次ぐ市場を形成しています。
アジア太平洋地域、特に日本、中国、インドでは、ウイルス性肝炎やNAFLDの増加により急速な成長が見込まれています。日本は先進的な医療インフラと肝疾患管理への注力により、抗ウイルス薬および抗線維化療法の主要市場の一つとなっています。
標的療法・個別化治療の普及および肝移植件数の増加が、市場全体の収益拡大を後押ししています。製薬企業も、副作用の少ない安全で効果的な新薬開発のため、研究開発投資を強化しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333312&id=bodyimage1】
成長要因
肝疾患の増加：ウイルス性肝炎、脂肪肝、肝硬変の症例増加が市場を牽引
生活習慣関連疾患：肥満、糖尿病、過度なアルコール摂取がNAFLD・NASH増加に寄与
医薬品開発の進展：抗ウイルス薬・抗線維化薬の継続的な革新
政府の健康施策：ワクチン接種、肝臓スクリーニング、早期治療促進の取り組み
移植技術の改善：手術技術や臓器保存技術の進歩による生存率向上