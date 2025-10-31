ホールエクソームシーケンス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月27に「ホールエクソームシーケンス市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ホールエクソームシーケンスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ホールエクソームシーケンス市場の概要
ホールエクソームシーケンス市場に関する当社の調査レポートによると、ホールエクソームシーケンス市場規模は 2035 年に約 115.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ホールエクソームシーケンス市場規模は約 16.4億米ドルとなっています。ホールエクソームシーケンスに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 19.3%の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ホールエクソームシーケンス市場シェアの拡大は、規制の調和とIVD分類の明確化によるものです。さらに、IVDと次世代シーケンシング検査に関する規制の明確化は、臨床におけるWES導入に伴う課題を軽減するでします。
さらに、EUのIVDRと最近のMDCGガイダンス文書は、メーカーと検査室に、NGSベースのIVDの分類と性能要件に関する明確な道筋を提供することが期待されています。これらの公式文書は、市場投入までの時間（TTM）を短縮し、コンプライアンスリスクを低減し、メーカーによる臨床ラベル付きWES製品とそれに伴うバイオインフォマティクスへの投資を促進するでします。
ホールエクソームシーケンスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/whole-exome-sequencing-market/590641753
ホールエクソームシーケンスに関する市場調査では、公的保険償還制度と保険適用政策が臨床請求と規模の拡大を牽引し、市場シェアが拡大することが明らかになりました。主要保険者による保険適用決定とコーディング方針により、大手検査機関がNGSベースの診断検査の請求が可能になり、対象市場が拡大すると予想されます。
さらに、CMS（英国医療サービス局）による次世代シーケンスのコーディング経路の明確化も、市場の成長を促進すると見込まれます。正式な保険適用経路は、病院の意思決定者にとって経済状況を変えると予測されており、検査は助成金によるパイロット試験から保険償還対象の臨床サービスへと移行すると予想されます。
しかし、意義不明な変異の解釈は、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。例えば、意義不明な変異（VUS）は、臨床医が確定診断を行うことを困難にします。こうした決定的ではない所見の頻度が増加すると、患者の不安につながり、結果の即時的な臨床的有用性が制限され、日常診療への導入に大きな障害が生じる可能性があります。
ホールエクソームシーケンス市場セグメンテーションの傾向分析
ホールエクソームシーケンス市場セグメンテーションの傾向分析