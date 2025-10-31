楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『忘れる前に』『ハッピーラッキーチャッピー』のバンドスコア、『ファンファーレ』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜・メロディ譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『忘れる前に／Vaundy（バンドスコア）[LBS2651]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2651
＜楽譜概要＞
「忘れる前に／Vaundy」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
配信シングル（2025年9月30日リリース）
キー：B（フラット）
パート：Vo.&Cho./ Accordion/ Organ/ A.G.1（Capo: 1F）/ A.G.2（Capo: 1F）/ E.B./ Drs./ Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2025年10月28日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333299&id=bodyimage1】
『ハッピーラッキーチャッピー／ano（バンドスコア）[LBS2652]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2652
＜楽譜概要＞
「ハッピーラッキーチャッピー／ano」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
アニメ『タコピーの原罪』オープニングテーマ
キー：Am
パート：Vo.&Cho./ Strings/ Piano/ E.G.1&A.G./ E.G.2/ E.B.（5strings Bass）/ Drs./ Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2025年10月28日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333299&id=bodyimage2】
『ファンファーレ／玉置浩二（ピアノソロ）[LPS2218]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2218
＜楽譜概要＞
「ファンファーレ／玉置浩二」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
妻夫木聡、目黒蓮出演 TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌
キー：F～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年10月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333299&id=bodyimage3】
『ファンファーレ／玉置浩二（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1941]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1941
＜楽譜概要＞
「ファンファーレ／玉置浩二」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
妻夫木聡、目黒蓮出演 TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌
キー：F～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年10月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333299&id=bodyimage4】
『ファンファーレ／玉置浩二（メロディ譜）[LTML18]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML18
＜楽譜概要＞
「ファンファーレ／玉置浩二」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
妻夫木聡、目黒蓮出演 TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌
キー：F～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年10月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333299&id=bodyimage5】
