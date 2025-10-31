食べチョクが瀬戸内海の牡蠣大量死による被災生産者向け支援プログラムを実施。出荷予定の牡蠣の約8割が死滅した生産者も

株式会社ビビッドガーデン

現在、瀬戸内海を中心に牡蠣がへい死(※)してしまう甚大な被害がもたらされています。この度被害に遭われた生産者の皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。

※「へい死」⋯ 動物が原因不明の突然死を遂げてしまうこと

まだ被害の全容が見えてこない中ではありますが、牡蠣の8割が死んでしまったり、今年度分の牡蠣の販売ができなくなってしまった、という生産者も出てきています。

そこで産直通販サイト「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋元 里奈）は、今年の瀬戸内海の牡蠣大量死の被害を受けた生産者の支援プログラムを開始します。

・被災された生産者のために1口500円・5,000円の応援チケットを販売

・商品を出せる場合、被害に遭われた生産者の対象商品1購入あたり300円を生産者に寄付

特集ページURL：https://www.tabechoku.com/feature_articles/202508-heavyrain

また、今回の被害に遭われた生産者さんの支援窓口も設置しました。食べチョク未登録の方で被害に遭われた方は優先的に審査対応を行います。

・令和7年 瀬戸内海の牡蠣大量死による被害を受けた生産者への支援について

■概要

令和7年の瀬戸内海の牡蠣大量死の被害を受けた生産者の中には、今すぐに出品できる商品を持たない生産者もいるため、生産者の支援として応援チケットを販売し、出品できる商品がある生産者には販売額の一部寄付を行います。

また、被災して食べチョクへの登録を希望する生産者に対し、優先的に審査対応を行います。これにより最短1日で出品可能になります。登録の有無に関わらず、被害を受けた方はお気軽にご連絡ください。

被害状況の把握は随時行い、状況に応じて更なる支援も実施検討します。一日も早く、生産環境が回復し、安心して養殖に取り組める日が訪れますよう、心よりお祈り申し上げます。

特集ページURL：https://www.tabechoku.com/feature_articles/oyster-support-202510

■支援の背景

令和7年に瀬戸内海を中心に発生している牡蠣大量死は、例年とは異なる降雨パターン（小雨や大雨）や海水温の上昇の影響と見られています。生産者から「被害を受けた」「現時点で販売できる加工品だけでも売上に繋げたい」というSOSをうけたため、商品を特集し販促活動を強化することにしました。

■支援詳細

（1）特集ページの開設

被害に遭われた生産者の商品と応援チケットを特集したページを新設します。

※掲載にあたり、被害状況を運営で確認しています。

URL：https://www.tabechoku.com/groups/5120

（2）応援チケットの販売

被災された生産者の中で販売する商品が無い方を優先し、1口500円・5,000円の応援チケットを販売します（商品の発送はございません）。

※応援チケットは特集ページや各生産者ページから購入できます。

※食べチョクがいただく手数料は無料となり、決済手数料（5％）を除く金額が全て生産者に支払われます。

▼複数口の購入方法

（3）1購入につき300円を生産者に寄付

被害を受けた生産者の商品を対象に、1購入につき300円を食べチョクが生産者へ寄付します。

※商品ページ内の「※運営からのお知らせ※」に「300円寄付対象商品」と記載のあるものが対象です。

（4）その他

SNSやプレスリリースによるリアルタイムな情報発信（#農家漁師からのSOS）、予約商品などの出品サポート、新規登録の審査体制強化などを実施します。その他、被害の拡大に合わせて順次必要な対応を早急に取っていきます。

■生産者の皆さまへ

・食べチョク登録済みの方

支援やサポートを希望する生産者はこちらからご連絡ください。

URL：https://forms.gle/uzSc5UQsxFmGFojM6

・食べチョク未登録の方

お困りの方は優先的に審査を実施し、最短1日で出品可能です。申請フォームの特記事項に「牡蠣の大量死被害に伴いサポート希望」の旨をご記載ください。

https://www.tabechoku.com/lp/farmer/

■メディアの皆様

今回の瀬戸内海の牡蠣大量死の被害に限らず、気候変動や自然災害の影響を受けている生産者の被害状況に関する情報の提供が可能です。地域、品目別に状況をヒアリングされたいメディアのご担当者様は、下記フォームよりご連絡ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUiKua8d7PLaFYdcu5lNY8XZM3RlVf8yvsMk7xWLMljRS2Cw/viewform

・生産者の被害状況について（2025年10月31日 現在）

被害を受けた生産者から寄せられた声とともに、現在の状況について一部をご紹介いたします。

▪️HIROSHIMA Oystersさん（広島県 三原市）

生産者の声：2025年10月に出荷予定だった生鮮牡蠣の約5割分が生育不良、または牡蠣自体が死んでしまっている状態です。例年と比較しても今年は特にひどく、周りの生産者も同じような状況と聞いています。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/28937

応援チケット（500円）：https://www.tabechoku.com/products/287751

応援チケット（5,000円）：https://www.tabechoku.com/products/287752

▪️広島かき生産者応援隊さん（広島県 呉市）

生産者の声：海水温が高過ぎた影響で海中のプランクトンが急激に増えたり減ったりし、それをエサにしている牡蠣はお腹を壊し、下痢をしているようなイメージです。そのため、牡蠣の身がやせ細り水っぽくなってしまっている状態で、本来出荷すべき生鮮牡蠣の約8割程度が死滅しています。直近5年も生育不良やへい死が多く厳しい状況でしたが、今年は特にひどく、死活問題になっています。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/20351

応援チケット（500円）：https://www.tabechoku.com/products/287749

応援チケット（5,000円）：https://www.tabechoku.com/products/287750

▪️中野水産さん（広島県 呉市）

生産者の声：今シーズン出荷分のいかだ、来シーズン出荷予定分のいかだの牡蠣がへい死してしまいました。海水温の上昇によるものなのか、牡蠣に悪いものが流れていたのかなど、原因は不明です。

そのため、年内売上の7割以上減少する見込みです。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/20708

応援チケット（500円）：https://www.tabechoku.com/products/287754

応援チケット（5,000円）：https://www.tabechoku.com/products/287755

▪️佐久間海産商会さん（広島県 廿日市市）

生産者の声：この現象が始まってから1週間ほど経ったところになります。(※2025年10月末現在)

陸上に揚げてみて正確な個数がわかりますが、4割～5割くらいは死んでしまっている状況です。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/26511

応援チケット（500円）：https://www.tabechoku.com/products/287758

応援チケット（5,000円）：https://www.tabechoku.com/products/287817

▪️栄勝丸さん（岡山県 備前市）

生産者の声：2025年9月までは問題ありませんでした。

一般的に牡蠣は8月頃までに産卵しますが、今年は海水温が下がらなかったこともあり9月中旬頃まで産卵が続いてしまっていました。ただ、このことが関連しているかどうかは原因がはっきりとわかっていません。現在は、大きくなった牡蠣も死んでおり、販売できる牡蠣がない状態です。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/22619

応援チケット（500円）：https://www.tabechoku.com/products/287757

応援チケット（5,000円）：https://www.tabechoku.com/products/287816

・現在支援中の生産者の商品一覧はこちら

今回の支援プログラムに限らず、気候変動などの影響を受けている生産者の支援対象商品の一覧が見られる特集ページを開設しました。



特集ページ：https://www.tabechoku.com/groups/178

食べチョクが実施するサポートについて

食べチョクは、気候変動による収穫量減少や、台風や地震などの自然災害で被害を受けた生産者や、新型コロナウイルス感染拡大や物価高騰などの影響で経営環境が急激に悪化した生産者に対するサポートを行ってきました。

