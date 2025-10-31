【ギフトにも最適】燕三条純チタン二重タンブラー 朱鷺 小 270ml｜耐久性と美しさを両立
国内屈指の金属加工の街、燕三条で丁寧に作られた高品質な二重構造タンブラーです。軽量でありながら強度に優れ、耐久性も抜群。熱い飲み物でも手に熱が伝わりにくく、冷たい飲み物の結露も防ぐ設計で、オフィスやアウトドアなどあらゆるシーンで活躍します。
素材には純チタンを採用しており、金属特有のにおいもなく、口当たりも滑らか。毎日のコーヒーやお茶タイムに最適です。また、シンプルで美しいシルバーカラーは、どんなテーブルコーディネートにも馴染みやすく、贈り物としても人気です。特に名入れ対応で、自分用にはもちろん、誕生日や記念日、父の日・母の日のギフトとしても喜ばれます。
容量は270mlで、片手に収まるサイズ感は持ちやすく、持ち運びにも便利。二重構造なので温かい飲み物は冷めにくく、冷たい飲み物は最後まで爽やかさを保ちます。高品質なチタン素材と精密な加工技術により、長く愛用できる一品です。
燕三条の職人が一つひとつ丁寧に仕上げた純チタン製タンブラーは、日常使いはもちろん、特別な日のギフトとしてもおすすめ。軽くて丈夫、使いやすさと美しさを兼ね備えた二重構造タンブラーで、毎日の飲み物タイムをより上質に彩ります。
【燕三条】純チタン製二重タンブラー 朱鷺 小（シルバー） 270ml～名入れ対応
https://naire-shop.com/naire-horie-085/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
株式会社堪能や
