「キッザニア」監修の職業体験イベント「Out of KidZania in 北九州ゆめみらいワーク2025」抽選申込が11月1日(土)より受付開始！

福岡県北九州市（北九州市役所）「Out of KidZania in 北九州ゆめみらいワーク2025」キービジュアル

開催日：2025年12月13日(土) ※11日・12日は団体来場のみ対象、受付終了

一次募集：11月1日(土)10時～7日(金)

二次募集：11月27日(木)10時～12月3日(水) ※定員に達し次第、受付終了

北九州市では、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社による監修のもと、小学生から高校生を対象に、キッザニアの街を飛び出して実社会の仕事を体験できるプログラム「Out of KidZania in 北九州ゆめみらいワーク2025（以下 本イベント）」を開催いたします。

本イベントは、北九州地域で学び育った中高生を対象に、早期から仕事や進学について考え、地元の魅力を知るイベント「北九州ゆめみらいワーク2025」と同時開催いたします。

北九州の伝統産業である”小倉織”の商品企画の仕事をはじめ、多数の地元企業や地域ならではの職業体験が可能です。

12月13日(土)のみ限定で、現地会場（リバーウォーク北九州）の5つの店舗も会場となります。加えて、仕事体験後は給料としてイベント限定通貨「ユメッゾ」が支給され、指定の場所で利用可能です。

プログラムの一覧は下記ＵＲＬより詳細をご覧いただけます。

≪https://yumemirai-work.jp/2025/outofkidzania/#program≫

イベント概要

プログラム参加申込方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/345_1_9328e365debd772c18de60fa79026773.jpg?v=202510310558 ]

本プログラムは事前予約制となります。

- 参加するプログラム選択下記ＵＲＬから、希望する体験内容・会場・体験時間、注意事項を確認し、体験したいプログラムを選びます。※各プログラムに応募する際は、集合・移動時間を考慮し、重ならないよう注意してください。≪https://yumemirai-work.jp/2025/outofkidzania/#program≫- プログラム参加応募（WEBのみ）参加応募は専用サイトからのみです。各プログラムの参加応募フォームに必要項目を入力し、応募します。※応募時点では参加プログラムは確定せず、支払いも発生しません。- 【一次募集・抽選制】11月1日(土)10時～11月7日(金)当落通知は、11月17日（月）に応募時に登録したメールにて順次送信いたします。当選通知メールに記載の専用リンクから期限内にお支払いください。お支払い方法はクレジットカード決済のみです。※迷惑メールフォルダに振り分けられる可能性があるため、[ @event-form.jp ]を受信可能にしていただき、メールの容量にご注意ください。- 【二次募集・先着制】11月27日(木)10時～12月3日(水)抽選後、空き状況によって二次募集を実施いたします。※予約枠が埋まり次第予告なく受付を終了する場合があります。日本最大級の職業体験イベント「北九州ゆめみらいワーク2025」「北九州ゆめみらいワーク2025」12月13日(土)キービジュアル

メイン会場にて同時開催する「北九州ゆめみらいワーク2025」は、どなたでも参加が可能な職業体験イベントです。

- 12月11日～13日いずれも一般参加可能→年齢層問わず参加・体験可能な職業体験イベントです。- 事前予約・申込は不要→開催時間内であれば参加・体験できます。※開催時間 9:30～16:00- 参加・体験料は無料→12月11日・12日は123ブース、13日は17ブースで体験可能です。

詳しくは下記ＵＲＬからご確認ください。

≪https://yumemirai-work.jp/2025/≫