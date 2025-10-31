【新登場】待望のVsaveアプリ版が正式リリース！iPhone・Androidスマホで手軽に動画・音楽を高速保存
主流のストリーミング配信サービスに対応済のオンライン動画・音楽保存ソフト「Vsave」は令和7年10月31日（金）より、待望のiOS・Android版アプリをリリースしました！スマホ単体で簡単にビデオやオーディオを保存でき、通勤や出張の途中に快適にオフライン再生できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333177&id=bodyimage1】
▼Vsave公式サイトからアプリ版を無料体験
https://jp.vsave.net/video-downloader-app/
【Vsaveアプリ版の機能概要】
▼Vsave公式使い方ガイドもご参考に
https://jp.vsave.net/support/guide-mobile/
★圧倒的に豊富な対応サイト
YouTube、ニコニコ動画、TikTok、X（Twitter）、Instagram、Bilibiliなど、主要な動画とSNSサイトに完全対応します。URLを貼り付けるだけで即解析し、無料公開コンテンツであればログイン不要でダウンロード可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333177&id=bodyimage2】
★音源のMP3変換
Spotify、YouTube Music、SoundCloudなどの音楽配信サービスからお気に入りの曲をMP3に変換して保存できます。動画配信プラットフォームのビデオから音声を抽出してダウンロードするのも可能です。
★スマホ専用設計
アプリには内蔵ブラウザを搭載し、アプリ内で動画検索から保存まで完結。バックグラウンドダウンロードやファイル管理にも対応し、外出先でもスムーズに利用できます。
★高速の動画保存
独自のサーバー最適化技術により、従来比最大5倍のスピードを実現。100Mbps環境でテストした結果、1時間の長尺動画も約45秒で完了します。お気に入りサイト登録機能も搭載され、ワンクリックでアクセスと動画保存ができます。
▼Vsaveアプリ版使用実例（1）『YouTubeショート動画の保存方法』
https://jp.vsave.net/video-downloading-tips/save-youtube-short-video/
▼Vsaveアプリ版使用実例（2）『TikTok動画をロゴ・IDなしで保存方法』
https://jp.vsave.net/video-downloading-tips/download-tiktok-video-without-id/
============================================================
【Vsave iOS/Android製品版の料金プラン（税込）】
（※製品版購入はVsaveアプリ内に行う）
iOS
●月額プラン \1,000
●年額プラン \1,800
●買い切りプラン \3,400
Android
●月額プラン \800
●年額プラン \1,400
●買い切りプラン \2,800
【Vsave動作環境】
iOS 13-26、Android 7-16
============================================================
― Vsaveについて ―
Vsaveは、テクノロジー、デザイン、マーケティングなど、多様な分野の経験豊富なプロフェッショナルで構成されたチームです。動画編集、フォーマット変換、マルチメディアコンテンツの管理などにおいて、クロスプラットフォームアプリケーションを開発し、仕事の効率化と快適化を目指しています。
― お問い合わせ ―
お問い合わせ先：https://jp.vsave.net/support/contact-us/
ホームページ：https://jp.vsave.net/
Twitter: https://x.com/Vsave_JP
YouTube: https://www.youtube.com/@Vsave_JP
配信元企業：FIREWORKS NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333177&id=bodyimage1】
▼Vsave公式サイトからアプリ版を無料体験
https://jp.vsave.net/video-downloader-app/
【Vsaveアプリ版の機能概要】
▼Vsave公式使い方ガイドもご参考に
https://jp.vsave.net/support/guide-mobile/
★圧倒的に豊富な対応サイト
YouTube、ニコニコ動画、TikTok、X（Twitter）、Instagram、Bilibiliなど、主要な動画とSNSサイトに完全対応します。URLを貼り付けるだけで即解析し、無料公開コンテンツであればログイン不要でダウンロード可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333177&id=bodyimage2】
★音源のMP3変換
Spotify、YouTube Music、SoundCloudなどの音楽配信サービスからお気に入りの曲をMP3に変換して保存できます。動画配信プラットフォームのビデオから音声を抽出してダウンロードするのも可能です。
★スマホ専用設計
アプリには内蔵ブラウザを搭載し、アプリ内で動画検索から保存まで完結。バックグラウンドダウンロードやファイル管理にも対応し、外出先でもスムーズに利用できます。
★高速の動画保存
独自のサーバー最適化技術により、従来比最大5倍のスピードを実現。100Mbps環境でテストした結果、1時間の長尺動画も約45秒で完了します。お気に入りサイト登録機能も搭載され、ワンクリックでアクセスと動画保存ができます。
▼Vsaveアプリ版使用実例（1）『YouTubeショート動画の保存方法』
https://jp.vsave.net/video-downloading-tips/save-youtube-short-video/
▼Vsaveアプリ版使用実例（2）『TikTok動画をロゴ・IDなしで保存方法』
https://jp.vsave.net/video-downloading-tips/download-tiktok-video-without-id/
============================================================
【Vsave iOS/Android製品版の料金プラン（税込）】
（※製品版購入はVsaveアプリ内に行う）
iOS
●月額プラン \1,000
●年額プラン \1,800
●買い切りプラン \3,400
Android
●月額プラン \800
●年額プラン \1,400
●買い切りプラン \2,800
【Vsave動作環境】
iOS 13-26、Android 7-16
============================================================
― Vsaveについて ―
Vsaveは、テクノロジー、デザイン、マーケティングなど、多様な分野の経験豊富なプロフェッショナルで構成されたチームです。動画編集、フォーマット変換、マルチメディアコンテンツの管理などにおいて、クロスプラットフォームアプリケーションを開発し、仕事の効率化と快適化を目指しています。
― お問い合わせ ―
お問い合わせ先：https://jp.vsave.net/support/contact-us/
ホームページ：https://jp.vsave.net/
Twitter: https://x.com/Vsave_JP
YouTube: https://www.youtube.com/@Vsave_JP
配信元企業：FIREWORKS NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
プレスリリース詳細へ