雑談力を上げるテクニックを紹介する本。接客、人脈づくり、新規事業など、雑談がうまくできれば、仕事もうまくいくようになる――新刊書籍『差がつく雑談』（著者：河上純二）11月13日（木）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『差がつく雑談』（著者：河上 純二）を11月13日（木）に発売いたします。
■『差がつく雑談』
・アマゾン：https://amzn.to/47fYym1
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406300
■内容紹介
なぜ、あの人と話すと、
「アイデアがたくさん出るのか？」
「人脈が広がるのか？」
「つい自分のことを話してしまうのか？」
著者は百貨店勤務のとき、雑談の力に気づいて営業成績を上げてきた。
その後も雑談をうまく活用し、キャリアアップを図ることに成功。
そして、今では15社の顧問を務め、理想の働き方を実現している。
本書には、そんな著者が実践する
・７割聴いて、３割話す
・「自分スイッチ」を入れる
・苦手な人とは雑談しない
・「名刺」からも雑談ネタを探す
・「縦の人脈」と「横の人脈」を意識する
などのマル秘テクニックが満載！
これであなたの雑談力が劇的に上がる！
仕事もきっとうまくいく！
■商品情報
書名：差がつく雑談
著者：河上 純二
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4063-0
発売日：2025年11月13日（木）
発行所：株式会社三笠書房
■著者紹介
著者：河上純二（かわかみ・じゅんじ）
株式会社JYLINK代表取締役。1994年、中央大学法学部卒業後、株式会社丸井入社。その後、デジタルハリウッドでデジタル技術を学び、1997年より外資系企業にて新規インターネットビジネスの立ち上げにプロデューサーとして参画後、株式会社USENにてインターネット事業部門責任者、株式会社medibaにて新規モバイル事業立ち上げ責任者、株式会社D2Cでコンシューマ事業部門長を歴任。2017年に株式会社JYLINKを創業、代表取締役に就任。様々な企業の顧問・アドバイザーとして15社の経営に参画しIT業界の発展に貢献中。経営者トークライブ番組「JJの部屋」、FMラジオ番組「大人のミライ」パーソナリティ。グローバルITメディア「Ubergizmo」オフィシャルジャーナリスト。スタートアップピッチイベントのコメンテーター。
著書に『10年後に活きる人脈のつくり方』（日本能率協会マネジメントセンター）がある。
