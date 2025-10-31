「MEIKO 21st Anniversary」を記念して『MEIKO』が歌う10作品をクリエイターコメントと共に紹介！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は2025年10月31日（金）に新しく配信を開始した『MEIKO』が歌う10作品の情報をご紹介いたします。2025年11月5日（水）に21周年を迎える『MEIKO』の歌声を、どうぞお楽しみください！

KARENT「MEIKO 21st Anniversary」特集ページ：https://karent.jp/special/meiko25

10月31日（金）リリース

■配信アルバム：『アイ・メイカー！』

■クリエイター：マキシウキョウ ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5224

MEIKO 21st Anniversary書き下ろし楽曲。

“歌う”ために生まれた存在意義を証明し続けて！

マキシウキョウさんのサウンド＆MV映像のダイナミックさに圧倒されます。

【クリエイターコメント】

改めましてMEIKOさん、21周年おめでとうございます！！ このような記念すべきタイミングで書き下ろし楽曲、映像を制作させていただけるなんて、私はホントに幸せもんです！ つくっていて本当に楽しかった…… この作品がMEIKOさんの更なるパワーアップの一助となれば幸いです！！何十億年とこの先もずっと元気に歌っていておくれ！

■配信アルバム：『レッドサイダーガール』

■クリエイター：MINO-U ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5209

口に残る後味がまだ少し物足りなくて、もっと先を期待したくなる。

スタッカートとともに甘さ爽やかさが弾けるバンドサウンドです。

【クリエイターコメント】

ジャケットのMEIKOさんのデザインは名古屋のとある喫茶店のクリームソーダをイメージしてデザインして頂きました。それに合うようにサウンドもノスタルジックなロックサウンドに仕上げております！！

■配信アルバム：『Time Is Killing Me』

■クリエイター：マイナスP ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5185

過ぎる時間に身を任せて生きて、心は鈍くなっていくばかり。

やるかたない鬱屈をエモなギターサウンドで奏でるシューゲイザーです。

【クリエイターコメント】

静と動を轟音シューゲイザーで表現しました。

サビとヒラ歌でエナジー量の違う歌い方をさせた部分が聴きどころです。

神調声？まだはやいって

■配信アルバム：『Ashes of Tomorrow』

■クリエイター：As'257G ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5200

表題作ほか4作品のEP。

儚くダークなロックからノスタルジックなアコースティックまで、楽曲それぞれの表情をお楽しみください。

【クリエイターコメント】

MEIKOさん21回目のアニバーサリーおめでとうございます。今回のEPは鬱屈した感情を爆発させるような激しいものから、思い出を大切にしていくものまで、いろいろ取り揃えてみました。

■配信アルバム：『What Lies Beyond』

■クリエイター：shu-t ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5211

人いきれを超えてともに進んだ先に何があるのか？

まだ見ぬ景色に痛いほどの期待を募らせるシティポップ・ナンバーです。

【クリエイターコメント】

「その先にあるもの」輝きの中で待っている…クールなMEIKOを是非！

■配信アルバム：『鏡時計』

■クリエイター：IMO ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5222

低く響くベースと華やかなオリエンタル風のメロディー、そして鮮やかに轟くサックスが共演。

秋の夜をドラマチックに描きます。

■配信アルバム：『腐食譜』

■クリエイター：IMO ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5220

ビリビリと刺激が走る変拍子ロック！

ラップパートと、縦ノリを誘うエレキギターのフレーズがとても印象的なハイテンポチューンです。

■配信アルバム：『空虚の花』

■クリエイター：うらみ第二形態 ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5181

ロック、ストリングス、EDMと3つの音楽ジャンルのエッセンスを取り入れた作品。

生きた証を示そう、と儚くも凛と歌いあげています。

【クリエイターコメント】

力強い「和ロック×EDMサウンド」に儚い歌詞を乗せました。MEIKO V3 Powerにぴったりなパワフルな楽曲をお楽しみください。

■配信アルバム：『残火』

■クリエイター：せきこみごはん ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5221

いつの間にか小さくなった火種も、消えることなく何度でも息を吹き返す。

せきこみごはんさんらしい美しい旋律が胸を焦がします。

【クリエイターコメント】

決して消えない火の歌です。MEIKOの美しく熱い歌声が特徴的な楽曲です。

あなたにとっての消えない火は何ですか？

■配信アルバム：『beauty-fall』

■クリエイター：やみくろ ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5219

年月を重ねてともに在る喜びを英語歌詞で綴るピアノ×ストリングスナンバー。

落ち着いたロングトーンの歌声が柔らかく響きます。

【クリエイターコメント】

MEIKOハピバ！！やみくろ初のMEIKOソロ曲です。V3 ENGLISHです。何をMEIKOらしいと感じるかは人によって違う部分も多いとは思いますが、僅かでもMEIKOらしさを感じていただければ嬉しく思います。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式Twitter：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞

▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。

▼『MEIKO（メイコ）』とは https://piapro.net/

日本語で歌うことができる初のVOCALOID*aとして、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2004年11月5日に発売。同種のソフトウェアで「パッケージにキャラクターを起用する」という試みを初めて実践したパイオニアでもある。

『MEIKO』の歌声はシンガーソングライターの拝郷メイコさんの声を元に開発したもので、パッケージに描かれているキャラクターとしては、栗色のショートボブと、赤いショート丈のトップスとミニスカートが特徴。ソフトウェアとしてもアップデートされており、2014年には『MEIKO V3』、2024年には『ピアプロキャラクターズ・スーパーパック』が発売されている。

今ではクリプトンが展開する「ピアプロキャラクターズ」*bの一員として、グッズ展開や3DCGライブのステージに立つなど、バーチャルシンガーとして世界を舞台に活躍している。

*a）本来の定義は、ヤマハ株式会社が2003年に開発した、歌詞とメロディー（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作できる歌声合成技術および、その応用ソフトウェアの名称・呼称。今では音楽シーンで一つのジャンルとして用いられることがあり、歌声合成ソフトウェアを使用した楽曲全般（VOCALOID以外の技術を用いた同種のソフトウェアを含む）が「ボカロ曲」と呼称されることがある。

*b）「ピアプロ」は「創作の連鎖＝ピアプロダクション（Peer Production）」から生まれた造語で、創作の連鎖を支える存在であって欲しいという願いが込められている。『MEIKO』とその後発ソフトウェアとして誕生した『KAITO』『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』の総称。いずれもクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が企画・開発した歌声合成ソフトウェアにして、キャラクターとしても人気のバーチャルシンガー。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/