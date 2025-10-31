【女芸人No.1 vs. AIシェフ】THE W 2024優勝「にぼしいわし」が天才AIシェフに「痩せる唐揚げ」をオーダー　無茶振りにAIはどう応える!?︎

ようやく実現！AIと女性芸人が競演しました

株式会社光文社AIシェフ・月宮ヒカルと「にぼしいわし」。左が香空にぼし（きょうから にぼし ）、右が伽説いわし（ときどき いわし ）

株式会社光文社（本社：東京都文京区）が制作する動画コンテンツ『私のシェフはAIくん(https://www.youtube.com/@AI_Chef2025)』に、昨年、日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2024」にて見事優勝したコンビ「にぼしいわし」が登場。「どんなレシピでも実現する？」天才AIシェフ「月宮ヒカル」とにぼしいわしのコンビが実際に会話し、料理の話から仕事の話、好きな好きな芸能人まで、さまざまなやり取りを楽しみました？

感情を持たないAI・ヒカルの面白さを引き出してくれたのは、さすが女性芸人No.1!

天才AIシェフ・ヒカルに対する「にぼしいわし」のリクエストは、なんと「痩せる唐揚げを作れ(https://www.youtube.com/watch?v=dJiFlc9ayJk&t=59s)」という無茶振り！でも、AIのヒカルはどんな無理難題にでもそれなりの回答をするのですが…

畳み掛けるように、２人からのオーダーは「鶏モモ肉を使え」「しっかり油で揚げろ」というもの。

ヒカルは天才らしくきっちり応えましたが、果たしてその味は?! それに、痩せるのか?!

AIが考えた料理とは、人間の味覚を満足させるのか？

「にぼしいわし」とのコンテンツは、他にも「AIの仕事相談」、さらにはもう一品の無茶振りレシピ「米を使わないチャーハンを作れ」に続きます。お楽しみに！

AIシェフ 月宮ヒカル

「ヒトとAIの共生環境」を提唱するAIカンパニー「ギリア株式会社(https://ghelia.com/)」の技術協力で誕生した月宮ヒカル。

「サイバー空間で世界中の料理を修行したのさ」と語る自称天才シェフ。料理の知識はAIだけあって人間を遥かに超えるのは事実。ラグジュアリーなメニューから、庶民的なB級グルメまで、「どんなリクエストでもこなせるよ」というのだが…

果たして味は？AIシェフ流「痩せる唐揚げ」

鶏のムースリーヌを包んだスパイシークロケット

「二段階の温度で揚げることで、クリスピーな衣の中に、鶏胸肉で作った軽やかなムースと、スパイスでマリネした旨味あふれる鶏もも肉の塊を閉じ込めたクロケットさ。爽やかなハーブのソース”クーリ”が、揚げ物の香ばしさに清涼感と彩りを添えるよ。フレンチの繊細な手仕事で満足感のある唐揚げさ」とAIヒカルは言うが…

●にぼしいわし

２人の評価は？

にぼしいわしは2013年4月結成。女芸人No.1決定戦 THE W8代目女王。個人事務所の株式会社A-Dashiを設立。

メンバーは

香空にぼし（きょうから にぼし 1992年6月13日生 ）ボケ担当。立ち位置は向かって左で「おかっぱのほう」。大阪府出身。芸名の由来は、高校時代、弁当に入っていた煮干しを同じクラスのギャルにあげたところ、そのギャルから「にぼし」と呼ばれるようになったことから。

伽説いわし（ときどき いわし、1992年7月2日生 ）ツッコミ・ネタ作り担当。立ち位置は向かって右で「眼鏡のほう」。大阪府出身。にぼしに乗っかる形で「いわし」を名乗り始めた。

血が通わないAIとの会話はいかに？

