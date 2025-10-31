ESGホールディングス（ステップゴルフ）、自己資本による増資を実施

ステップゴルフ株式会社

ESGホールディングス株式会社（以下、ESG HD）ならびに100%子会社であるステップゴルフ株式会社(以下、ステップゴルフ)は、両社のさらなる財務基盤強化と今後の成長戦略の実現に向け、自己資本の増資を実施いたしました。2025年11月9日創業13周年を迎えるステップゴルフは、累計会員10万人突破目前（10月31日現在 99,560名）であるなど、世界最大級のインドアゴルフスクールへと成長してまいりましたが、今後もさらなる飛躍を実現するため、今回のような財務体制をさらに強化する取り組みを行ってまいります。

増資後の資本金

ESGホールディングス株式会社 ： 2億円

ステップゴルフ株式会社 ： 1億円



実施時期：2025年10月

ESGホールディングス株式会社／ステップゴルフ株式会社 代表取締役CEO 榎本考修のコメント：

「13周年を迎えるステップゴルフは、世界最大級のインドアゴルフスクールとして、全国10,000打席の実現に向け、第二創業期ともいえる大きな成長フェーズに入っています。今後起こる非連続な成長を前に、財務基盤を整え、さらなる成長投資を実施するために、このたび自己資本の増資を実施する運びとなりました。よりWell-beingな社会の実現というゴールに向けて、安定した財務基盤のもと大きく飛躍するステップゴルフとESGホールディングスに、どうぞご期待ください」

ESGホールディングス株式会社について

会社名： ESGホールディングス株式会社

所在地： 東京都渋谷区桜丘町9番17号

設立： 2019 年3月1日

代表者： 代表取締役 榎本考修





ステップゴルフ株式会社について

会社商号:ステップゴルフ株式会社

所在地：東京都渋谷区桜丘町9番17号

（ESGホールディングス株式会社100%出資子会社）

設立日：2012年11月9日

代表者：代表取締役 榎本考修





