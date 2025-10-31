株式会社ネオマーケティング

マーケティング支援事業を展開する株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：橋本 光伸、証券コード：4196）は、宇宙航空研究開発機構（JAXA）が事務局を務める「衛星地球観測コンソーシアム（CONSEO）」に参画したことをお知らせいたします。

これに伴い、当社は衛星データとマーケティングの知見を融合させた、次世代型マーケティングサービスの開発を開始します。

■参画の背景と目的

近年、企業のマーケティング活動においては、アンケートデータやWeb上の行動履歴データに加え現実世界の「物理的な動き」を捉えることの重要性が増しています。

衛星データは、高解像度の画像など、従来のマーケティングデータでは取得できなかった「地球の今」を客観的に可視化できる可能性を秘めています。

当社は生活者インサイトの抽出やデータ分析を得意としてまいりましたが、これらの衛星データを活用することで、より高精度な商圏分析・サプライチェーンの動態把握等の新たなソリューションが提供可能になると考えています。

この度、産学官が連携して衛星データの社会実装を目指す「CONSEO」に参画することで、衛星データの活用ノウハウを深め、企業の高度なマーケティング課題に応えるサービスの開発を加速してまいります。

■今後の展開予定

衛星から得られる膨大なビッグデータをマーケティング施策と掛け合わせ、以下のような新しいマーケティングサービスの開発を推進します。

リアルタイム商圏・競合分析サービス：

駐車場の車両台数や特定エリアの活動密度を時系列で解析し、商業施設のリアルな集客状況や競合動向を可視化します。

国内・海外における衛星データを活用したジオターゲティング

■衛星地球観測コンソーシアム（CONSEO）について

JAXAが事務局を務める、衛星地球観測データの利用促進および産業振興を目的とした産学官連携のコミュニティです。多様なプレイヤーが参画し、衛星データの社会実装に向けた議論、情報交換、ビジネスマッチング等が行われています。

公式サイト： https://earth.jaxa.jp/conseo/(https://earth.jaxa.jp/conseo/)

