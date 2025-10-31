日本のスマートガスメーター市場規模、シェア分析、成長および予測見通し（2025-2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査報告書『日本のスマートガスメーター市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』を発表しました。本レポートでは、日本国内におけるスマートガスメーター市場の現状と将来の成長機会に関する情報を提供し、読者が的確なビジネス判断を下せるよう支援します。KDマーケットインサイトのリサーチチームは、一次および二次調査手法を活用し、市場競争の分析、競合企業のベンチマーキング、ならびに市場参入（GTM）戦略の評価を行いました。
日本のスマートガスメーター市場に関する調査報告によると、市場は2025～2035年の間に年平均成長率（CAGR）3.38%で成長し、2035年末までに11億5730万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は5億5270万米ドルの収益と評価されています。
日本のスマートガスメーター市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のスマートガスメーター市場は、エネルギー転換の進展、デジタルインフラ整備の加速、ガス供給におけるエネルギー効率および安全性への関心の高まりを背景に、安定的に成長しています。スマートガスメーターは、ガス使用量を自動的に計測・記録し、無線ネットワークを通じてデータを事業者に送信する高度なメータリング機器であり、消費者および事業者の双方がリアルタイムで使用状況を把握できる点が特徴です。
日本のエネルギーシステムは急速に進化しており、スマートグリッド統合やIoT対応メータリング基盤の整備に対する政府支援が強化されています。スマートメーターの導入は、「Society 5.0」構想の一環として推進されており、デジタル技術をエネルギー管理を含む日常生活のあらゆる領域に統合することを目指しています。この取り組みにより、ガス事業者は運用効率を高め、検針ミスを削減し、ガス漏れの防止や動的料金制度の導入を進めています。
また、スマートシティ構想や再生可能エネルギー導入の拡大も、先進的なメータリングソリューション需要を押し上げています。東京ガス、大阪ガス、東邦ガスといった主要事業者による都市ガス配管網のデジタル化・近代化も市場拡大を加速させています。
市場規模とシェア
日本はアジア太平洋地域の中でも最も成熟したスマートメータリング市場の一つであり、スマート電力・水道メーターと並んで、スマートガスメーター分野が大きなシェアを占めています。
国内のガス事業者は、従来型メーターを双方向通信および遠隔診断が可能な自動化メーターシステムへと段階的に置き換えています。経済産業省（METI）は、国家的なスマートエネルギー政策の一環としてデジタルメータリングを支援しており、導入の後押しとなっています。
市場では、住宅用分野が最大の割合を占め、消費量の正確な把握や遠隔での開閉操作が可能である点が評価されています。一方、商業・産業用分野でも、エネルギー使用の最適化や製造・食品加工などガス集約型産業での安全性確保を目的として導入が進んでいます。
