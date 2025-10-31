タイル接着剤 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月27に「タイル接着剤市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。タイル接着剤に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
タイル接着剤市場の概要
タイル接着剤 市場に関する当社の調査レポートによると、タイル接着剤 市場規模は 2035 年に約 104 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の タイル接着剤 市場規模は約 49 億米ドルとなっています。タイル接着剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 8.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、タイル接着剤市場シェアの拡大は、タイル接着剤業界に関する市場調査研究の結果であり、都市人口の増加とそれに伴う世界的な建設・改修ブームにより、業界は大幅な成長を遂げると予想されています。世界的な急速な都市化は、多数の新築物件の建設と、古い建物の修繕・改修の需要増加につながっています。
タイル接着剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/tile-adhesive-market/590641752
タイル接着剤の市場調査では、政府によるタイル接着剤への関心の高まりにより、市場シェアが拡大する見通しも明らかになっています。この市場動向の規模を理解するために、中国は2019―2024年の間に280000の老朽化した住宅コミュニティの改修を行い、2025年までに219000のコミュニティを改修するという当初の目標を上回りました。この工事は120百万人以上に影響を与え、360000キロメートルの老朽化した配管の改修や3.87百万台の駐車スペースの追加など、大規模な改修が行われました。これは、老朽化したインフラへの注目が高まっている大規模な都市再開発計画において、タイル接着剤などの製品の市場ポテンシャルを高めています。
しかし、特に揮発性有機化合物（VOC）に関する健康及び環境規制の制約が、今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。通常、現地の規制を遵守する必要があり、これが製造プロセスと新規市場への参入をより困難にする可能性があります。たとえば、米国環境保護庁 （EPA） の要件は連邦規則集に概説されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333302&id=bodyimage1】
タイル接着剤市場セグメンテーションの傾向分析
タイル接着剤 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、タイル接着剤 の市場調査は、エンドユーザー別、製品配合別、アプリケーション環境別、タイルの種類別、流通経路別と地域に分割されています。
タイル接着剤市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641752
製品配合別に基づいて、タイル接着剤市場はポリマー改質セメント系（PMC）、エポキシ樹脂及びその他の反応性樹脂、セメント系（未改質）、バイオベース及び新製品に分割されています。これらのうち、PMCは市場をリードしており、2035年までに58%の市場シェアを獲得する見込みです。塗布の容易さとコスト効率の高さが、市場におけるPMCの成長を牽引しています。高いオープンタイムと調整機能により、使いやすさが向上し、DIYユーザーによるPMCの使用が促進されています。プロもDIYユーザーもPMCを自由に使用し、最高の成果を得ることに期待しています。
タイル接着剤市場の概要
タイル接着剤 市場に関する当社の調査レポートによると、タイル接着剤 市場規模は 2035 年に約 104 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の タイル接着剤 市場規模は約 49 億米ドルとなっています。タイル接着剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 8.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、タイル接着剤市場シェアの拡大は、タイル接着剤業界に関する市場調査研究の結果であり、都市人口の増加とそれに伴う世界的な建設・改修ブームにより、業界は大幅な成長を遂げると予想されています。世界的な急速な都市化は、多数の新築物件の建設と、古い建物の修繕・改修の需要増加につながっています。
タイル接着剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/tile-adhesive-market/590641752
タイル接着剤の市場調査では、政府によるタイル接着剤への関心の高まりにより、市場シェアが拡大する見通しも明らかになっています。この市場動向の規模を理解するために、中国は2019―2024年の間に280000の老朽化した住宅コミュニティの改修を行い、2025年までに219000のコミュニティを改修するという当初の目標を上回りました。この工事は120百万人以上に影響を与え、360000キロメートルの老朽化した配管の改修や3.87百万台の駐車スペースの追加など、大規模な改修が行われました。これは、老朽化したインフラへの注目が高まっている大規模な都市再開発計画において、タイル接着剤などの製品の市場ポテンシャルを高めています。
しかし、特に揮発性有機化合物（VOC）に関する健康及び環境規制の制約が、今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。通常、現地の規制を遵守する必要があり、これが製造プロセスと新規市場への参入をより困難にする可能性があります。たとえば、米国環境保護庁 （EPA） の要件は連邦規則集に概説されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333302&id=bodyimage1】
タイル接着剤市場セグメンテーションの傾向分析
タイル接着剤 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、タイル接着剤 の市場調査は、エンドユーザー別、製品配合別、アプリケーション環境別、タイルの種類別、流通経路別と地域に分割されています。
タイル接着剤市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641752
製品配合別に基づいて、タイル接着剤市場はポリマー改質セメント系（PMC）、エポキシ樹脂及びその他の反応性樹脂、セメント系（未改質）、バイオベース及び新製品に分割されています。これらのうち、PMCは市場をリードしており、2035年までに58%の市場シェアを獲得する見込みです。塗布の容易さとコスト効率の高さが、市場におけるPMCの成長を牽引しています。高いオープンタイムと調整機能により、使いやすさが向上し、DIYユーザーによるPMCの使用が促進されています。プロもDIYユーザーもPMCを自由に使用し、最高の成果を得ることに期待しています。