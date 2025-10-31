鳴神温泉 ななのゆ 11月11日（火）の「ととのえの日」は サウナ利用者にプレゼント
株式会社鳴神温泉（佐賀県唐津市 代表取締役 鬼塚 晃）が佐賀県唐津市七山地区で運営する日帰り温泉施設「ななのゆ」は、11月11日（火）を「ととのえの日」としてイベントを開催します。
11月11日は「1」がきれいに4つ並び1年でいちばんととのった日とされ、「ととのえの日」として一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されています。
例年ななのゆでは11月11日の「ととのえの日」に館内各所に七山の名産ユーカリの枝を配して、香りを楽しんでいただいています。今年は七山産のユーカリの販売も行い、サウナ利用のお客様にプレゼントをご用意してお待ちしています。
【ととのえの日】
開催日：2025年11月11日（火）
1， ななのゆ特製サウナハットを着用の方は、当日入浴料無料！
2， サウナ入浴後、先着100名様にポカリイオンウォーターをプレゼント
3， 男女サウナともに七山産のユーカリで整えていただきます
4， 七山産ユーカリを1本100円で特別販売
販売期間：11月1日～11日
七山ユーカリについて
緑豊かな七山も、ここ数年高齢化と共に耕作放棄地が目立ってきました。地区の若者達が中心になり草刈りなど景観整備に取り組んできましたが、6年前から思い切って耕作放棄地にユーカリ栽培を始め、市場に出荷できる循環まで持ってきました。
ななのゆへいらしたお客様も七山の美味しい空気と共にユーカリの素敵な香りをお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333297&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333297&id=bodyimage2】
鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には
レンタルタオル＆バスタオルそれぞれ２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム（電動マッサージチェア）
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
24時間ネットで専用サイトから予約が可能 電気（1500w）が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
