「SEMA Show 2025」にTOYO TIRESブースを出展
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）の米国タイヤ販売子会社であるToyo Tire U.S.A. Corp.（社長：Michael Graber、以下TTC）は、11月4日（火）から7日（金）までの4日間、米国ネバダ州ラスベガスで開催される「SEMA Show 2025」に出展しますのでお知らせいたします。
「SEMA Show」は、SEMA（Specialty Equipment Market Association、米国自動車用品工業会）が主催する世界最大級のアフターパーツトレードショーです。カーメーカー、パーツメーカー、チューンアップブランドなど2,000社を超える企業が出展し、例年、世界中から7万人以上のバイヤーが訪れます。
TTCは、多くの来場者が行き交う本イベント会場のメイン通路に「TOYO TIRES TREADPASS（トーヨータイヤ トレッドパス）」を設置し、ピックアップトラック、SUV、スポーツカーなどをベースにカスタマイズされた車両に当社製タイヤを装着して出展します。性能とデザイン性を兼ね備えた幅広いラインアップを通じて、TOYO TIRESブランドの世界観と存在感を力強く訴求してまいります。
■TOYO TIRES TREADPASS
毎年多くの来場者から高い評価を得ている「TOYO TIRES TREADPASS」は、展示会場内の中央ホールと南ホールを結ぶ巨大通路に位置しています。12年目となる今年は、当社の主力ブランド「OPEN COUNTRY（オープンカントリー）」シリーズや、グローバル・フラグシップブランド「PROXES（プロクセス）」シリーズなどを装着した、ユニークかつ独創的なカスタムカー28台を展示します。
ご参考：TTC発表プレスリリース https://media.toyotires.com/press-releases/sema-2025/（2025年10月23日）
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
（左：OPEN COUNTRY M/T装着車両 / 右：PROXES Sport装着車両）
（SEMA Show 2024でのTOYO TIRES TREADPASS）
以 上
