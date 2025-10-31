11/1～11/30「富士河口湖紅葉まつり」会場に富士桜高原麦酒が出店！紅葉シーズンを迎えた河口湖で楽しむクラフトビール！

写真拡大 (全9枚)

富士観光開発株式会社

富士観光開発株式会社（山梨県南都留郡富士河口湖町　代表取締役社長　志村和也）が醸造・販売するクラフトビール「富士桜高原麦酒」では、11月1日（土）～30日（日）に開催される『富士河口湖紅葉まつり』に出店いたします。





会場では、富士桜高原麦酒の定番4種類、ラガータイプの「ピルス」、フルーティーな味わいの「ヴァイツェン」、日本では珍しい燻煙ビールの「ラオホ」、7種類のモルトをブレンドした黒ビール「シュヴァルツヴァイツェン」に加え、2種類の限定ビールを提供いたします。



また、国産豚肉がごろごろ、たまねぎシャキシャキの大きな具材で食べ応え満点の「ふじさん万福しゅうまい」など、ビールにピッタリのおつまみもご用意いたします。



■第27回「富士河口湖紅葉まつり」


　秋の河口湖で開催される恒例イベント。紅葉が見頃になる11月、河口湖の紅葉の名所「もみじ回廊」を中心に湖畔沿いでもみじ狩りを楽しむことができます。


河口湖畔のおよそ400～500本に及ぶ紅葉が、11月上旬から中旬の最盛期には湖にその美しい風景を映し出します。また、「もみじ回廊」では、幻想的なライトアップが催されます。色づくもみじと富士山の共演、夜のライトアップ、キッチンカーや屋台の出店など見どころ満載のイベントです。


　https://fujisan.ne.jp/pages/433/





開催期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）


開催時間：9:00～19:00（紅葉ライトアップは日没～21:30）


会　　場：富士河口湖紅葉まつり　メイン会場・公認飲食ブースエリア


料　　金：入場無料 ※飲食代別途


主　　催：富士河口湖町紅葉まつり運営協議会



夕暮れに浮かぶ富士山と紅葉

もみじ回廊

■富士桜高原麦酒の出店内容


「富士河口湖紅葉まつり」での富士桜高原麦酒ブースでは、地元、富士河口湖町の醸造所で、富士山の天然水で醸造したクラフトビールを存分にお楽しみいただけるよう「ピルス」「ヴァイツェン」「ラオホ」「シュヴァルツヴァイツェン」に加え、限定ビール2種をご用意します。


様々なスタイルのビールからお好きなビール4種類がお選びいただける「お試し4種セット」がおすすめです。ぜひ、自分好みのビールをみつけて味わってください。


ぜひ、「富士河口湖紅葉まつり」にお越しの際は、富士桜高原麦酒ブースにお立ちよりください。



　【メニュー】


　　・富士桜高原麦酒　1杯　700円


　　・富士桜高原麦酒　お試し4種　1400円


　　・ふじさん万福しゅうまい　2個串　300円


　　・ふじさん万福しゅうまい　6個パック　800円　ほか





★富士桜高原麦酒とは


富士桜高原麦酒は、富士山から十数年の歳月をかけて湧出する貴重な伏流水を使用し、ドイツでも数少ない国家認定校「デーメンス醸造専門学校」で培った醸造技術で造るビールです。原料の多くはドイツより輸入し、モルト100％のビール（一部除く）です。また、濾過しないため、生きた酵母が多く含まれており、ビール本来の味と香りがお楽しみいただけます。


富士観光開発株式会社のレジャー施設や山梨県内一部スーパー、コンビニエンスストアの他、楽天市場など各種インターネット通販でも販売しております。



また、2025年10月より、富士桜高原麦酒では、遠心分離機による酵母を「ろ過」した常温保存可能な「ピルス ろ過」「ヴァイツェン ろ過」を新発売いたしました。


これまでの富士桜高原麦酒クオリティーを保ち、可能な範囲での「ろ過」を行うことで、常温保存が可能となりました。


今後は、用途にあわせ「ピルス ろ過」「ヴァイツェン ろ過」もお楽しみください。



富士桜高原麦酒　定番ビール（ピルス、ヴァイツェン、ラオホ、シュヴァルツヴァイツェン）

★富士桜高原麦酒　定番4種類とは


ピルス　…アロマホップとビターホップのバランスが特徴のプレミアムラガービール


　　　　　　（アルコール5.0％）


ヴァイツェン　…ビールが苦手な人でも飲みやすいフルーティーな香りと上品な味わい　　　　　　　　


　　　　　　（アルコール5.5％）


ラオホ　…ドイツ・バンベルグ特産。日本ではほとんど味わえない燻煙ビール


　　　　　　（アルコール5.5％）


シュヴァルツヴァイツェン　…キレと甘芳ばしさが共存した黒ビールの新しいスタンダード


　　　　　　（アルコール5.0％）



所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1


お問い合わせ：TEL 0555-83-2236


HP：https://www.fujizakura-beer.jp/