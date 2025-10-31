【東京・大田区】区の魅力を伝えるフォトキャンペーン2025を開催中！＃uniqueotaフォトキャンペーン2025

大田区役所

X（旧Twitter）を活用したフォトキャンペーン「#uniqueota（ユニークおおた）フォトキャンペーン2025」を開催しています。

東京・大田区の「ほっとする自然の風景」「わくわくするイベント」「おいしいグルメ」「感動した瞬間」などどんな写真でも大歓迎！

大田区内で撮影した写真なら何枚でも投稿できます。

あなたの“わくわく”する大田区ライフを、Xに写真を投稿してぜひ教えてください！

初めて大田区を訪れる方や羽田空港をご利用の方など区内在住を問わず誰でも投稿できます。たくさんのご応募をお待ちしています！

#uniqueota フォトキャンペーン2025 (uniqueota-photo.jp(http://uniqueota-photo.jp))

■#uniqueota（ユニークおおた）フォトキャンペーンとは

大田区広聴広報課が主催するフォトキャンペーンです。

大田区内で撮影した大田区ならではの写真を投稿していただき、‟unique/ユニーク”な大田区の魅力を広く伝えることを目的としています。

■キャンペーン期間

令和７年10月31日（金曜日）午前9時から令和７年12月５日（金曜日）午後11時59分まで

■応募方法

１．Xで大田区シティプロモーションXアカウント@Unique_Ota（(https://twitter.com/Unique_Ota)外部サイト）をフォローする。

２．大田区内で撮影した写真を2種類のハッシュタグ「#uniqueota」「#おおたわくわく写真」とメンション「@Unique_Ota」をつけ、写真を撮影した「場所」や「エピソード」と一緒にXに投稿する。



※投稿時に2種類のハッシュタグ（ 「#uniqueota」「#おおたわくわく写真」）とメンション（@Unique_Ota）をしていない場合は賞品の抽選の対象外となります。もし、ハッシュタグをつけ忘れた場合は、再度投稿し直してください。

※過去に撮影した写真の応募も大歓迎です！ぜひ、今までに撮りためた写真をご応募ください。

※投稿の非公開設定をされている場合は抽選対象外になります。

■賞品

ご応募いただいた方の中から抽選で10名様にデジタルギフトをプレゼントします。

当選者にはキャンペーン期間終了後、Xのダイレクトメッセージ機能でお知らせします。

※応募は何度でも可能ですが、1つのアカウントにつき応募写真1点までを抽選の対象とさせていただきます。

※ダイレクトメッセージ送信前に大田区シティプロモーションXアカウントのフォローを外されると、当選の権利が無効となります。ご注意ください。

■UniqueOta／ユニークおおたとは

大田区は区の多様な魅力を区内外に広く発信していくために、「UniqueOta/ユニークおおた」というブランドメッセージを策定しました。

「UniqueOta/ユニークおおた」には、「他にはない、大田区ならではのユニークな場所と出会えるまち」という意味が込められています。



この言葉を合言葉にWebサイトやSNSで大田区ならではの魅力を発信しています。

Unique Ota|大田区シティプロモーションサイト (city.ota.tokyo.jp(http://city.ota.tokyo.jp))

【これまでの投稿作品】

詳細を見る :https://uniqueota-photo.jp/