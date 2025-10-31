サウナ特化型店舗の新規出店に関するお知らせ

フィットイージー株式会社 フィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、アミューズメントフィットネスクラブの展開を通じて、会員様にサードプレイスとして様々なシーンでご利用いただける環境を提供することを重視してまいりました。この度、高まるサウナ需要とライフスタイルの多様化に対応するため、フィットネスの枠を超えた新たな出店形態としてサウナ特化型店舗を開発し、出店が決定しましたので、お知らせいたします。店舗外観イメージ

1. 出店に至った背景

サウナ及びスパ市場は、今後も高い成長率での拡大が予測されており、健康志向の高まりやストレス社会におけるリフレッシュ手段として、その価値が評価されています。

現在、当社施設にアミューズメントサービスの一つとして導入している「FIT-SAUNA」も⾮常に高い稼働率となっており、会員様にとって魅力的なサービスのひとつとして展開をしております。また、より本格的で、利用枠の多いサウナ施設の導入を求めるご要望も寄せられておりました。

これらの市場性、実績及び会員様からのご要望を受け、サウナをメインとする独立した業態での出店に至りました。

当社が出店するサウナ特化型店舗は、サウナ市場の活況が続く昨今においても、会員様のウェルビーイングを追求する施設として、創業時より培ってきた会員様のサードプレイス創出に資する空間設計のノウハウとこだわりを活かした、五感で楽しめる上質な環境を提供いたします。

2. 出店の概要屋外サウナイメージ3. 今後の展望

全国におけるニーズをマーケティングに基づき的確に捉え、当社の店舗網を活かしたドミナントエリアでの店舗展開を行ってまいります。

また、アミューズメントフィットネスクラブとして展開している様々なサービスに特化した出店も視野に、多角的な事業展開を図ってまいります。これらの展開を行うことで新たな成長機会を創出し、持続的な成長に貢献するものと考えております。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：1,356,005,125円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：304名 ※2025年10月1日現在

店 舗 数：238店舗 ※2025年10月31日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）