シリーズ累計5.5万部突破！『おまわりさんと招き猫　あやかしの町のふしぎな日常』重版7刷決定！

マイクロマガジン社（東京都中央区）が手掛ける、ことのは文庫が発行する『おまわりさんと招き猫 あやかしの町のふしぎな日常』（著：植原翠／イラスト：ショウイチ）の重版7刷が決定したことをお知らせいたします。

『おまわりさんと招き猫』シリーズは、静岡出身・在住作家が描く、静岡をモデルにした海辺の町を舞台に、しゃべる猫と若手おまわりさんが織りなす、ちょっとふしぎでとても優しい物語。

第4作『おまわりさんと招き猫 秘密の写真とあかね空』は、2024年12月に第12回静岡書店大賞「映像化したい文庫部門」大賞を受賞し、2025年7月に第2巻『おまわりさんと招き猫 おもちとおこげと丸い月』が重版3刷を迎えました。

ますます勢いが加速する本作に、引き続きご注目ください！

シリーズ情報

おまわりさんと招き猫 あやかしの町のふしぎな日常

＜重版7刷!!＞

著：植原翠／イラスト：ショウイチ

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan/

発売日：2021年10月20日

定価：759円（本体690円＋税10％）

判型：文庫

ISBN：9784867161968

おまわりさんと招き猫 おもちとおこげと丸い月

＜シリーズ第2弾 重版3刷!!＞

著：植原翠／イラスト：ショウイチ

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan2/

発売日：2022年12月20日

定価：792円（本体720円＋税10％）

判型：文庫

ISBN：9784867163733

おまわりさんと招き猫 やさしい手紙と雪の町

＜シリーズ第3弾 重版2刷!!＞

著：植原翠／イラスト：ショウイチ

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan3/

発売日：2023年11月20日

定価：781円（本体710円＋税10％）

判型：文庫

ISBN：9784867164914

おまわりさんと招き猫 秘密の写真とあかね空

＜第12回静岡書店大賞「映像化したい文庫部門」大賞受賞！ シリーズ第4弾 重版2刷!!＞

著：植原翠／イラスト：ショウイチ

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan4/

発売日：2024年7月20日

定価：792円（本体720円＋税10％）

判型：文庫

ISBN：9784867166079

おまわりさんと招き猫 夢みる旅の通り道

著：植原翠／イラスト：ショウイチ

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan5/

発売日：2025年7月22日

定価：781円（本体710円＋税10％）

判型：文庫

ISBN：9784867168004

著者情報

著：植原翠（うえはら・すい）

静岡県出身。2016年『LIMIT』にてAmazonPOD大賞受賞。

既刊に『喫茶「猫の木」』シリーズ、『手作り雑貨ゆうつづ堂』シリーズ、『死神ラスカは謎を解く』シリーズ（すべてマイナビ出版ファン文庫）、『チョコレートスイッチ！ 無気力男子、チョコを食べて大変身！』（ポプラキミノベル）、『浅倉さん、怪異です！ 県庁シンレイ対策室・鳥の調査員』（角川文庫）などがある。

マイクロマガジン社からは既刊として『おまわりさんと招き猫』シリーズがある。

イラスト：ショウイチ（しょういち）

背景グラフィッカー。漫画家のアシスタントを経て講談社ヤングマガジンちばてつや賞で優秀新人賞受賞。

『京都府警あやかし課の事件簿』（PHP文芸文庫）等書籍装画多数担当。

