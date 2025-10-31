【大阪・梅田】アロハカフェパイナップル梅田茶屋町店、開店2ヶ月で人気No.1は「マラサダ」。11月1日から全国でも珍しい“具材入りマラサダサンド”モーニングをスタート

写真拡大 (全11枚)

株式会社 HOPE

ハワイ・モンサラット通りに本店を構える人気ハワイアンカフェ「アロハカフェパイナップル梅田茶屋町店」（運営：株式会社HOPE／本社：大阪府豊中市、代表取締役：宮崎豊）は、2025年9月のオープンから2ヶ月を迎えました。

これまで郊外型店舗を中心に展開してきた同ブランド初の都心型店舗としてオープンし、週末を中心に多くのお客様でにぎわう人気店へと成長。
看板メニューの「マラサダ」は、累計約9,200個を販売するなど、SNSでも「ふわっもちっで幸せ」「ハワイ気分になれる」と話題を集めています。このたび、人気No.1メニュー「マラサダ」を朝から楽しめるモーニングメニューを11月1日（土）より土日祝限定でスタート。


“マラサダの新しいかたち”を提案するモーニングメニューとして ハワイ定番のスパムやベーコンエッグ、ツナマヨをふわふわのマラサダでサンドした、全国でも珍しい「具材入りマラサダサンド」が登場します。


人気メニューランキング（9/4～10/27集計）


第1位　マラサダ


ハワイの定番おやつ。


一口食べればふんわり甘く南国気分。


8種類 200円～


テイクアウトでも人気です。






2位：ワイキキボウル（アサイーボウル）


アサイー、グラノーラ、バナナ、ストロベリー、ブルーベリー、ココナッツファイン、アガベシロップ


990円(税込1,089円）








3位：アボカドベーコンチーズバーガー


人気No.1ボリューム満点バーガー！
とろけるチーズ×アボカド×ベーコンの黄金トリオ。


1,590円(税込 1,749円）






4位：チョコバナナパンケーキ


とろけるチョコと甘いバナナをのせた王道スイーツパンケーキ


1,390円 (税込 1,529円)






5位：モチコチキン


3種のソースから選べる！ハワイ風からあげ。


（スイートチリソース/チェダーチーズソース/タルタルソース）


5個 590円(税込 649円）


10個 990円(税込1,089円）





特に「マラサダ」は、オープン直後からSNSで“ハワイ気分になれる”と話題に。
毎日店内でひとつひとつ丁寧に揚げられ、ふわっもちっとした食感とほんのり甘い香りが特長です。


11月1日(土)土日祝限定でスタート！モーニング限定「マラサダサンド」

ハワイの定番朝食「スパムむすび」や「ロコモコ」をヒントに、マラサダを“食事として楽しむ”新スタイル。ハワイ本店でもまだ提供されていない、大阪・梅田発のオリジナルメニューです。



5種類のマラサダと楽しむモーニングセット


ツナオニオン・マラサダ


ツナのコクとオニオンの食感が最高


お好きなドリンク＋350円







ベーコンチーズ・マラサダ


とろ～り卵とベーコンの最強タッグ


お好きなドリンク＋350円






スパムチーズ・マラサダ


ジューシーなスパムとチーズの贅沢ハーモニー


お好きなドリンク＋350円






プレーン・マラサダ


くせになる"ふわっもちっ"食感


お好きなドリンク＋150円






シナモン・マラサダ


ひとくちで南国気分、ふんわり香るシナモン！


お好きなドリンク＋150円





揚げたてのマラサダにジューシーな具材を挟んだサンドスタイルは、国内でもほとんど前例がなく、「大阪・梅田エリアで朝から味わえる希少なマラサダ」として注目を集めそうです。


並ばず買えるテイクアウト専用モバイルオーダーもスタート！

人気のマラサダやアサイーボウルを“並ばずにピックアップ”できるモバイルオーダーも導入。


スマートフォンから事前に注文・決済するだけで、指定した時間に店舗でスムーズに受け取れます。


通勤前のテイクアウトやオフィスでのブレイクタイムにもぴったり。



▶ モバイルオーダーはこちら
https://acp-umedachayamachi.stores.jp/mobileorder(https://acp-umedachayamachi.stores.jp/mobileorder)



店舗概要

店名：アロハカフェパイナップル 梅田茶屋町店


所在地：大阪市北区茶屋町14丁目4


アクセス：阪急「大阪梅田駅」徒歩3分


席数：42席（1階 10席 / 2階 32席　　）


営業時間：平日11:00～20:00(L.O.19:00）/ 土日祝 9:00～20:00 (L.O.19:00）
定休日：なし


公式サイト：https://pineapple.hope-japan.jp/(https://pineapple.hope-japan.jp/)


茶屋町店Instagram：https://www.instagram.com/aloha.cafe.pineapple.umeda/(https://www.instagram.com/aloha.cafe.pineapple.umeda/)


公式Instagram：https://www.instagram.com/aloha.cafe.pineapple/(https://www.instagram.com/aloha.cafe.pineapple/)


会社概要

会社名：株式会社HOPE
所在地：大阪府豊中市少路1-10-15
代表者：代表取締役社長 宮崎豊
事業内容：飲食店の運営
URL：https://hope-japan.jp/




【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社HOPE
担当：宮崎優
E-mail：contact@pineapple.hope-japan.jp