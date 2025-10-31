【銀座かねまつ】秋本番のおしゃれは「旬ブーツ」がリードする

株式会社かねまつ

記事では、銀座かねまつが今季特におすすめするショートブーツをピックアップ。

モデルには山賀琴子さんをお迎えし、働く大人の女性にぴったりの洗練されたコーディネートでご紹介しています。

https://www.instagram.com/p/DQdZ0MLk4mA/?igsh=MTZtY3hnbmY5YzdrNw==

◆一部掲載アイテム紹介

ボリュームのある厚底と細身のニットシャフトのバランスがかわいいショートブーツ。

レザー部分は防水、ニット部分は撥水加工を施し、トレンド感と実用性を兼ね備えた優秀な一足。ニュアンスアカラーのグレージュは程よい抜け感もあり、重くなりがちな冬のコーデを軽やかな雰囲気に演出してくれます。

BOOT：IT-258075 \39,600（税込）

ヒール高：5.2ｃｍ

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120255IT258075--03450700

トレンドのフラッフィーなテクスチャーをキレイめデザインに落とし込んだブーツ。

2WAY仕様で、そのまま履けば足首周りが暖かく、折り返せばかわいらしい雰囲気に。

履き口は適度なゆとりがあり、パンツインをインしてももたつかず、すっきりとした印象に。

BOOT:IT-258126 \39,600（税込）

ヒール高：6.5ｃｍ

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120255IT258126--03950935

大人仕様にアレンジしたエンジニアブーツ。

絶妙な丈感、まるみのあるトウと程よいボリューム感のソールが女性らしさを演出してくれます。ターンロック金具がリッチな印象。辛口かつ品のあるブーツがコーディネートをきりッと引き締めてくれる。

BOOTS：RM-WA2563 \46,200（税込）

ヒール高：3.2ｃｍ

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120255RMWA2563--71003900>mk=0

ゆったりめの木型を使用したスクエアトウのストレッチショートブーツ。かかと側に配したチェーンモチーフが華やかさをプラス。ピースを効かせた底周りと、オーバーブロックヒールがシンプルなシルエットにアクセントを持たせ、モダンで今っぽい雰囲気の一足。

BOOTS：RM-JJ2562 \46,200（税込）

ヒール高：3.2ｃｍ

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120255RMJJ2562--20000900>mk=0

販売場所

全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト



会社概要

会社名：株式会社かねまつ

所在地：東京都中央区銀座4-6-10

代表者：兼松 真也

設立：1947年9月

URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp

事業内容：レディースシューズ、バッグ、レザーアイテムの企画製造小売