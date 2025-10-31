【銀座かねまつ】秋本番のおしゃれは「旬ブーツ」がリードする
記事では、銀座かねまつが今季特におすすめするショートブーツをピックアップ。
モデルには山賀琴子さんをお迎えし、働く大人の女性にぴったりの洗練されたコーディネートでご紹介しています。
https://www.instagram.com/p/DQdZ0MLk4mA/?igsh=MTZtY3hnbmY5YzdrNw==
◆一部掲載アイテム紹介
ボリュームのある厚底と細身のニットシャフトのバランスがかわいいショートブーツ。
レザー部分は防水、ニット部分は撥水加工を施し、トレンド感と実用性を兼ね備えた優秀な一足。ニュアンスアカラーのグレージュは程よい抜け感もあり、重くなりがちな冬のコーデを軽やかな雰囲気に演出してくれます。
BOOT：IT-258075 \39,600（税込）
ヒール高：5.2ｃｍ
詳細を見る :
https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120255IT258075--03450700
トレンドのフラッフィーなテクスチャーをキレイめデザインに落とし込んだブーツ。
2WAY仕様で、そのまま履けば足首周りが暖かく、折り返せばかわいらしい雰囲気に。
履き口は適度なゆとりがあり、パンツインをインしてももたつかず、すっきりとした印象に。
BOOT:IT-258126 \39,600（税込）
ヒール高：6.5ｃｍ
詳細を見る :
https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120255IT258126--03950935
大人仕様にアレンジしたエンジニアブーツ。
絶妙な丈感、まるみのあるトウと程よいボリューム感のソールが女性らしさを演出してくれます。ターンロック金具がリッチな印象。辛口かつ品のあるブーツがコーディネートをきりッと引き締めてくれる。
BOOTS：RM-WA2563 \46,200（税込）
ヒール高：3.2ｃｍ
詳細を見る :
https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120255RMWA2563--71003900>mk=0
ゆったりめの木型を使用したスクエアトウのストレッチショートブーツ。かかと側に配したチェーンモチーフが華やかさをプラス。ピースを効かせた底周りと、オーバーブロックヒールがシンプルなシルエットにアクセントを持たせ、モダンで今っぽい雰囲気の一足。
BOOTS：RM-JJ2562 \46,200（税込）
ヒール高：3.2ｃｍ
詳細を見る :
https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120255RMJJ2562--20000900>mk=0
販売場所
全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト
会社概要
会社名：株式会社かねまつ
所在地：東京都中央区銀座4-6-10
代表者：兼松 真也
設立：1947年9月
URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp
事業内容：レディースシューズ、バッグ、レザーアイテムの企画製造小売