「遊ぶ日付でルート分岐」高難易度脱出アドベンチャー！Nintendo Switch(TM)『 悪夢のマンダラ郷 』発売記念 40％OFF セール 開催中！

株式会社ソニックパワード

株式会社ソニックパワードは、Nintendo Switch ダウンロード専用ソフト『悪夢のマンダラ郷』を

発売いたしました。さらに発売記念「40％OFFセール」も開催中です。

＼ 発売記念！40％OFFセール開催中！／

「悪夢のマンダラ郷」ストアはこちら :https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103238

セール価格：1,600円 ⇒ 960円(税込) セール終了：2025年11月5日(水) 23:59まで

本作は、1986年に刊行された江戸川乱歩賞の受賞作家「鳥井架南子」氏原作の

ゲームブック「悪夢のマンダラ郷」をNintendo Switch向けにゲーム化した作品で、美麗な挿絵、

ゲームシステムとノベルを融合したネオクラシックノベルとなります。

＼ 本作の魅力が詰まった「PV」「公式サイト」も公開中！／

ゲームブック『悪夢のマンダラ郷』とは

PV の視聴はこちら :https://youtu.be/0nbOG4WnQbM公式サイトはこちら :https://www.sonicpowered.co.jp/nsw-book/mandarakyo/

ゲームブックは、本を読み進める際に選んだ行動によってページを移動、物語が分岐することが特徴となり、一つの選択で大きく運命が変わるため、常に緊張感に満ちた体験をお楽しみいただけます。

◆ 悪夢のマンダラ郷 あらすじ ◆

失恋により悲しみに暮れていた君は、電柱下のゴミ回収場所に仏像が捨てられていたのを見つけた。

「素敵な恋人が欲しい」そう願った君は、仏像に「媚薬のありかを教えよう」と提案され不思議な法力で恐ろしい魔物が跳梁跋扈（ちょうりょうばっこ）する人外境〈マンダラ郷〉へと飛ばされてしまう。

知恵と勇気を振り絞り、君は恐怖のマンダラ郷から脱出することが出来るか…

「死の連鎖」を乗り越えた先に待つのは、希望か、絶望か

物語を読み進めながら行動を選択。その先に待つのは「マンダラ郷」脱出のカギか、それとも…

幾重にも迫る選択と試練。プレイヤーの選択によって多様に変化する物語。

数々の結末が待つマンダラ郷の謎を解き明かし、この死の連鎖から抜け出すことが出来るでしょうか…

現実の時間も脱出のカギ！？遊ぶ日付でルート分岐

マンダラ郷脱出のカギを握るのが「運命数」と「バイオリズム数」です。

運命数は、本編中に与えられる「1～9」の無作為な数。

そしてバイオリズム数は、運命数に本作を遊んでいる日付を足した数になります。

ただ選択肢を選ぶだけでなく、現実の時間も脱出の命運を握ります。

江戸川乱歩賞の受賞作家による、魅力あふれるキャラクターと物語

恐ろしく、でもどこか不思議な魅力を持った個性豊かなキャラクター達、

また、キャラクターの登場シーンでは美麗な挿絵もお楽しみ頂けます！

ゲームならではの便利機能で物語に没頭

現在地を示す「地図」、どこでも記録・再開が可能な「しおり」、持ち物の自動管理など

数々のアシスト機能を搭載しており、物語に集中しながら脱出に挑戦できます。

＼ ゲームの最新情報はソニックパワード公式X（旧：Twitter）をチェック！／

製品情報

ソニックパワード公式X :https://x.com/SonicPowered

タイトル ：悪夢のマンダラ郷

対応機種 ：Nintendo Switch

ジャンル ：脱出 ／ ノベル ／ アドベンチャー

価格 ：1,600円（税込）

発売日 ：2025年10月23日（木）

プレイ人数：1名

ＣＥＲＯ ：B

著作権表記：Copyright (C) 2025 By 鳥井架南子, 幻想迷宮書店, ソニックパワード All Rights Reserved.

お問い合わせ

株式会社ソニックパワード

ユーザーサポート：nsw-book@sonicpowered.co.jp

Web Site：https://www.sonicpowered.co.jp/index.html