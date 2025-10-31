「遊ぶ日付でルート分岐」高難易度脱出アドベンチャー！Nintendo Switch(TM)『 悪夢のマンダラ郷 』発売記念 40％OFF セール 開催中！
株式会社ソニックパワードは、Nintendo Switch ダウンロード専用ソフト『悪夢のマンダラ郷』を
発売いたしました。さらに発売記念「40％OFFセール」も開催中です。
＼ 発売記念！40％OFFセール開催中！／
「悪夢のマンダラ郷」ストアはこちら :
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103238
セール価格：1,600円 ⇒ 960円(税込) セール終了：2025年11月5日(水) 23:59まで
本作は、1986年に刊行された江戸川乱歩賞の受賞作家「鳥井架南子」氏原作の
ゲームブック「悪夢のマンダラ郷」をNintendo Switch向けにゲーム化した作品で、美麗な挿絵、
ゲームシステムとノベルを融合したネオクラシックノベルとなります。
＼ 本作の魅力が詰まった「PV」「公式サイト」も公開中！／
PV の視聴はこちら :
https://youtu.be/0nbOG4WnQbM
公式サイトはこちら :
https://www.sonicpowered.co.jp/nsw-book/mandarakyo/
ゲームブック『悪夢のマンダラ郷』とは
ゲームブックは、本を読み進める際に選んだ行動によってページを移動、物語が分岐することが特徴となり、一つの選択で大きく運命が変わるため、常に緊張感に満ちた体験をお楽しみいただけます。
◆ 悪夢のマンダラ郷 あらすじ ◆
失恋により悲しみに暮れていた君は、電柱下のゴミ回収場所に仏像が捨てられていたのを見つけた。
「素敵な恋人が欲しい」そう願った君は、仏像に「媚薬のありかを教えよう」と提案され不思議な法力で恐ろしい魔物が跳梁跋扈（ちょうりょうばっこ）する人外境〈マンダラ郷〉へと飛ばされてしまう。
知恵と勇気を振り絞り、君は恐怖のマンダラ郷から脱出することが出来るか…
「死の連鎖」を乗り越えた先に待つのは、希望か、絶望か
物語を読み進めながら行動を選択。その先に待つのは「マンダラ郷」脱出のカギか、それとも…
幾重にも迫る選択と試練。プレイヤーの選択によって多様に変化する物語。
数々の結末が待つマンダラ郷の謎を解き明かし、この死の連鎖から抜け出すことが出来るでしょうか…
現実の時間も脱出のカギ！？遊ぶ日付でルート分岐
マンダラ郷脱出のカギを握るのが「運命数」と「バイオリズム数」です。
運命数は、本編中に与えられる「1～9」の無作為な数。
そしてバイオリズム数は、運命数に本作を遊んでいる日付を足した数になります。
ただ選択肢を選ぶだけでなく、現実の時間も脱出の命運を握ります。
江戸川乱歩賞の受賞作家による、魅力あふれるキャラクターと物語
恐ろしく、でもどこか不思議な魅力を持った個性豊かなキャラクター達、
また、キャラクターの登場シーンでは美麗な挿絵もお楽しみ頂けます！
ゲームならではの便利機能で物語に没頭
現在地を示す「地図」、どこでも記録・再開が可能な「しおり」、持ち物の自動管理など
数々のアシスト機能を搭載しており、物語に集中しながら脱出に挑戦できます。
＼ ゲームの最新情報はソニックパワード公式X（旧：Twitter）をチェック！／
ソニックパワード公式X :
https://x.com/SonicPowered
製品情報
タイトル ：悪夢のマンダラ郷
対応機種 ：Nintendo Switch
ジャンル ：脱出 ／ ノベル ／ アドベンチャー
価格 ：1,600円（税込）
発売日 ：2025年10月23日（木）
プレイ人数：1名
ＣＥＲＯ ：B
著作権表記：Copyright (C) 2025 By 鳥井架南子, 幻想迷宮書店, ソニックパワード All Rights Reserved.
お問い合わせ
株式会社ソニックパワード
ユーザーサポート：nsw-book@sonicpowered.co.jp
Web Site：https://www.sonicpowered.co.jp/index.html