Z世代の未来を拓く新経済メディア「Future Leaders Hub」2025年10月31日、創刊！ 次世代リーダーの育成を目指すZ世代向け経済メディア、ついに始動

株式会社扶桑社

株式会社扶桑社（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋尾弘史）は、この度、Z世代の未来をつくる新経済メディア「Future Leaders Hub」を2025年10月31日（金）に創刊することをお知らせいたします。本メディアは、次世代を担うZ世代が未来を自由に描き、挑戦できる社会の実現に貢献するため、運営パートナーの株式会社アナログPR（本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介）、GOAT株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：谷手琉加）とともに若者の視点と経営者の知見が融合する「共創のプラットフォーム」となることを目指してまいります。

株式会社扶桑社と株式会社アナログPR、GOAT株式会社はZ世代が真に求める情報や、彼らの視点に立った深い洞察を提供する場の不足という現状を受け、新経済メディア「Future Leaders Hub」を2025年10月31日（金）に創刊いたしました。本メディアは、20代前半、特に学生をメインターゲットとし、若い視点で「経営」「キャリア」「ビジネスの未来」を深く掘り下げ、次世代のリーダー育成を目的とした、これまでにない「共創のプラットフォーム」を目指します。

「Future Leaders Hub」の最大の特徴は、Z世代のリアルな視点と経営者の知見が融合する点にあります。わたしたちは、Z世代とともに企画制作を重ねてまいりました。 彼らが本当に知りたい情報とは何か、経営者の言葉をどのように伝えれば深い学びや気づきにつながるのか、彼ら自身の声を取り入れながらコンテンツを形作っています。企画会議への参加や経営者への取材、コラム執筆などを通じて、Z世代の固定観念にとらわれない柔軟な発想や多様な価値観をメディアに反映させていきます。

Z世代の読者には未来を切り拓くための具体的なヒントを、経営者の読者にはZ世代の価値観を理解し、企業成長へと繋がる新たな視点を得る機会を提供し、双方にとって意義深い「共創の場」となるよう尽力してまいります。

■ Future Leaders Hub 媒体内容

媒体名：Future Leaders Hub（フューチャーリーダーズハブ）

ターゲット読者層：20代、特に学生がメインターゲット

展開：WEBマガジン＆ビジネス誌の創刊

公開日：2025年10月31日（金）

サイトURL：https://flh.jp/

公式X：https://x.com/flh_official/

■ 運営パートナー企業概要

社名： 株式会社アナログPR

代表者： 松浦啓介

本社： 東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://analogpr.co.jp/

社名： GOAT株式会社

代表者： 谷手琉加

本社： 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-2-17 四ツ橋川崎ビル7階

URL: https://goat-groups.com/

■ 株式会社扶桑社 会社概要

フジサンケイグループの総合出版社として、『週刊SPA!』『ESSE』『Numero TOKYO』などの定期雑誌から、書籍、ムック、電子書籍まで幅広い出版活動を展開しています。近年ではWebメディアの運営や、コンテンツ力を活かした地域創生事業など、新たな分野にも積極的に取り組んでいます。

社名： 株式会社扶桑社

創立： 1987年8月1日

代表者： 代表取締役社長 秋尾弘史

事業内容： 雑誌・書籍の出版・販売、電子書籍の制作・販売、Webメディアの運営など

本社： 〒105-8070 東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング19階

URL： https://www.fusosha.co.jp/