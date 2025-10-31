栄冠は誰の手に！？2025 SUPER FORMULA最終章 年間王者決定戦クライマックスシリーズ開催！ 11/21(金)・22(土)・23(日) Rd.10・11・12鈴⿅大会 前売券発売中！

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰で最速の自動車レースシリーズである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は、11月21日(金)・22日(土)・23日(日)の3日間、鈴⿅サーキット(三重県鈴⿅市)にて、“日本一速いドライバー”ことSUPER FORMULAシリーズチャンピオンが決定する最終戦「瑶子女王杯 2025 年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第10戦・第11戦・第12戦 第24回JAF鈴⿅グランプリ」の大会スケジュールおよび各種イベント情報、お得なチケット情報を発表しました。

＜画像：2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第10戦・第11戦・第12戦 キービジュアル＞

今年の最終戦は異例の決勝3レース！濃霧キャンセルとなった10月富⼠大会の第10戦決勝レースが組み込まれ、今大会の最大獲得ポイント差はなんと66pt(第11戦予選1位3pt、第12戦予選1位3pt、第10戦決勝レース1位20pt、第11戦決勝レース1位20pt、第12戦決勝レース1位20ptの合計66pt獲得可能！)つまり、現時点のドライバーズポイントランキング6位までに王者の可能性が残る近年稀に見る大混戦！

瑶子女王杯は誰の手に！？ポイントリーダーの坪井翔選手(埼⽟県出身)が連覇を達成するか！？ともに14.5pt差で追従する岩佐歩夢選手(大阪府出身)、太田格之進選手(京都府出身)が悲願の初制覇となるか！？Rd.10決勝レースのポールポジションスタートが決定している牧野任祐選手(大阪府出身)が奪取するか！？2021年-22年に連覇を達成した野尻智紀選手(茨城県出身)が意地を見せるか！？Rd.9優勝で波に乗るサッシャ・フェネストラズ(アルゼンチン出身)が割り込むか！？『世界最高峰のHUMAN MOTORSPORTS』が繰り広げるドラマの結末をお見逃しなく！！！

大会概要

＜画像：2025 SUPER FORMULAドライバーズポイントランキング(Rd.10予選終了時点)＞＜写真：2024年鈴⿅最終戦の決勝レーススタートシーン(鈴⿅サーキット)＞

大会名称：

瑶子女王杯 2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第10戦・第11戦・第12戦

第24回JAF鈴⿅グランプリ

開催場所：

鈴⿅サーキット(三重県鈴⿅市)

開 催 日：

2025年11月21日(金) フリー走行

2025年11月22日(土) 第11戦予選、第12戦予選、第11戦決勝レース

2025年11月23日(日) 第10戦決勝レース(10月富⼠大会代替レース)、第12戦決勝レース

主 催：

ホンダモビリティランド株式会社

公 認：

国際自動車連盟／一般社団法人日本自動車連盟

認 定：

株式会社日本レースプロモーション

大会ＨＰ：

https://www.suzukacircuit.jp/superformula/2/

チケット：

https://www.suzukacircuit.jp/superformula/2/ticket/

大会スケジュール(予定)

※詳しくは大会ＨＰ(タイムスケジュール) https://www.suzukacircuit.jp/superformula/2/schedule/ へ

みんなで楽しめる体験型イベント『Enjoy Honda』同日開催

『Enjoy Honda』はHondaのモータースポーツや⼆輪・四輪・パワープロダクツ製品を「見て、遊んで、体感する」 ことを目的としたイベントで、2001年の初開催以来、のべ110万人を超えるお客様がご来場する大人気イベント！

お子さま向けのキッズコンテンツからクルマ好き、モータースポーツファンも嬉しい体験展示コンテンツ、オフィ シャルショップ、グッズ販売も充実！事前に公式ＨＰからプログラムを要チェック！

名 称：

Enjoy Honda 2025鈴⿅サーキット

主 催：

愛知県・三重県・岐⾩県Honda Cars／本田技研工業株式会社

会 場：

鈴⿅サーキット内交通教育センター

日 程：

2025年11月22日(土)・23日(日)ともに9時から17時まで

チケット：

Enjoy Honda 2025鈴⿅サーキットは「2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第10戦・第11戦・第12戦 第24回JAF鈴⿅グランプリ」の観戦券でお楽しみいただけます。

公式ＨＰ：

https://www.honda.co.jp/enjoyhonda/

なんと！16歳～23歳は全部無料！！！『16-23 ZERO 円パス』

SUPER FORMULA 最終戦はなんと！16歳から23歳までレース＆アトラクションも全部無料！！！超絶お得な2日間が約束されている“スペシャルデイズ”

募 集：

10/5(日)～11/23(日) 15:30まで

※締切前に予告なく終了する場合があります

対 象：

2002年4月2日～2010年4月1日生まれの方

※顔写真付き身分証明書をご持参ください

内 容：

11/22(土)・23(日) チケット

・鈴⿅サーキットへのご入場

・鈴⿅サーキットパークアトラクション乗り放題

・SUPER FORMUAレース観戦(自由席)

◆お申し込みは「MobilityStation」から → https://ticket.mobilitystation.jp/

11/23(日) 第12戦決勝レース観戦 らくらく送迎バスプラン

こんなプランが欲しかった！交通と観戦が一括予約で手間がゼロ！JR東海ツアーズとのコラボプラン発売中！⾸都 圏、静岡、近畿エリアからの往復新幹線＋名古屋駅から鈴⿅サーキットまでの往復送迎バス＋SUPER FORMULA 観戦チケット(自由席)がセットになった便利なプランです！

対象レース：

2025 SUPER FORMULA 第12戦決勝レース(2025シーズン最終戦 11/23開催)

発売プラン：

１.【限定1台】公式アンバサダーの小山美姫選手と行く！11/23(日)バス送迎プラン

２. 11/23(日)バス送迎プラン

※１.２.ともに「日帰りプラン」「ホテル宿泊付きプラン」をお選びいただけます

発 売：

https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/superformula/

発 売 元：

株式会社ジェイアール東海ツアーズ