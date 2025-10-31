2026年1月17日(土)山口公演、2月11日(水・祝)静岡公演開催決定！EXITが全国各地を巡るネタライブツアー「チャラバンツアー」11月1日(土)11:00よりFC1次先行受付開始

吉本興業株式会社

EXITが2025年10月より開催中の全国ネタライブツアー「チャラバンツアー」において、次の開催地が決定しました。

2026年1月17日(土)に山口県・下関市民会館中ホール、2月11日(水・祝)に静岡県・えんてつホールにて公演を実施します。

EXITは2017年に結成。2018年には、吉本興業所属芸人として史上最速となる結成11カ月でルミネtheよしもとでの単独ライブを開催、チケットは即日完売となりました。さらに2023年にはコンビ初となる全国47都道府県ツアーを実施し、総勢約2万3,000人を動員。多くのファンを魅了してきました。本ツアーでは、全国各地を巡りながら新ネタを磨き上げ、より進化したEXITの漫才を全国の皆様へお届けします。その他の開催地については、後日発表予定です。

チケットは、11月1日(土)11:00よりFC1次先行開始、11月14日(金)11:00よりFC2次先行／FANYチケット先行を開始します。EXITのさらなる進化と笑いのステージに、ぜひご期待ください。

EXIT 本人コメント

＜りんたろー。＞

石川からスタートした チャラバンツアー！お次は山口！

その次は静岡です！！

まだまだうちの県でやってくれよという県もお待ちしてます！！

テレビ局や自治体にも教えてあげてね！！

＜兼近大樹＞

エーグイツアー敢行！

新鮮なEXITを皆様にお届けします！

ライフワークバランス 上等！！！！

チケット販売スケジュール

▼EXIT OFFICIAL FAN CLUB「entrance」1次先行

・抽選受付：11月1日(土)11:00～11月5日(水)11:00

※当落発表：11月13日(木)18:00

▼EXIT OFFICIAL FAN CLUB「entrance」2次先行 ／FANYチケット先行

・抽選受付：11月14日(金)11:00～11月18日(火)11:00

※当落発表：11月26日（水）18:00

▼一般販売

・受付：11月30日(日)10:00～

●FCサイト：https://exit-ent.com/(https://exit-ent.com/)

●FANYチケット：https://yoshimoto.funity.jp/(https://yoshimoto.funity.jp/)

公演概要

▼山口公演

『チャラバンツアー ～遅刻厳禁巌流島の戦い～』

【日時】 2026年1月17日(土) 15:00開場｜16:00開演｜17:00終演予定

【場所】 下関市民会館 中ホール (下関市竹崎町四丁目5番1号)

▼静岡公演

『チャラバンツアー ～茶ラ茶ッ茶ッ茶ラッ茶 地元で茶ラ茶ラしようぜ～』

【日時】 2026年2月11日(水・祝) 15:00開場｜16:00開演｜17:00終演予定

【場所】 えんてつホール (浜松市中央区旭町12-1)

＜チケット料金＞

●FC価格：3,500円

●一般価格：4,500円

■EXIT オフィシャルホームページ：https://exit-ent.com/(https://exit-ent.com/)

■EXIT公式YouTubeチャンネル：www.youtube.com/@EXITCharannel

■EXITオフィシャルストア：https://store.plusmember.jp/exit/(https://store.plusmember.jp/exit/)