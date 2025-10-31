いくつもの頭脳戦を遊び尽くせる、本格謎解きゲーム『THE CASINO -immersive nazotoki game-』が街ハックウィザードから登場。2025年11月8日（土）より発売開始。
株式会社休日ハック（台東区蔵前／代表取締役社長：田中 和貴）は、悪徳カジノの壊滅を目指し繰り広げられる頭脳戦を、ヒラメキで攻略していく本格謎解きゲーム『THE CASINO -immersive nazotoki game-（ザ カジノ イマーシブナゾトキゲーム）』（以下『THE CASINO』）を、2025年11月8日（土）に先行発売します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WSpDwuXSeE8 ]
特設サイトはこちら：https://machihack.com/casino
初回販売は、株式会社SCRAP主催イベント『ナゾトキマーケット』（11月8日・9日開催）会場限定。会場では数量限定での販売となり、売り切れ次第終了となります。完売時には重版後、後日オンラインでの販売を予定しています。
※ナゾトキマーケット公式サイト：https://www.scrapmagazine.com/s/nazomarket/
『THE CASINO -immersive nazotoki game-（ザ カジノ イマーシブナゾトキゲーム）』について
＜『THE CASINO』のストーリー＞
あなたは、秘密犯罪組織を調査するSCSIの一員となり、相棒と一緒に悪徳組織『THE CASINO』の壊滅を目指す。壊滅のためには、1億ハックを獲得した者だけが入れる「VIP TOWER」内に入り、組織のボスを捕らえなければならない。客として潜入したあなたは、ヒラメキ力を試されるいくつものGAMEに挑むこととなり……。
※ストーリー画面イメージ
＜『THE CASINO』で挑むヒラメキゲーム＞
『THE CASINO』では、８つのオリジナルゲームに挑戦することができます。
ルールの穴をつき必勝法を見出すといった、まるであなた自身がドラマの主人公になったようなヒラメキ体験を味わえます。
※各ゲームイメージ
1億ハックを獲得したあなたに待ち受ける、最後の試練「VIP TOWER」。
最後に挑戦する「VIP TOWER」には果たして何が待ち受けているのか……。
■商品詳細
難易度：★★★★★★★☆☆☆(7/10)
制限時間：なし
所要時間：210分～
プレイ推奨人数：1人～
対応言語：日本語のみ
発売価格：5,500円(税込)
特設サイトはこちら：https://machihack.com/casino
※ゲームの体験開始は11月14日（金）14時頃からの予定となります。ご了承ください。
■注意事項
・本商品は「カジノ風のエンタメ体験」をテーマとした謎解きゲームであり、賭博やギャンブル等を推奨するものではございません。
・使用するチップやコインはすべて“ゲーム内アイテム”であり、金銭的価値や換金性は一切ありません。
・URLの書き換えやソースコードの閲覧/改変は禁止です。
・18歳未満の方はご利用いただけません。ご購入・ご参加は18歳以上（推奨20歳以上）の方に限ります。
・本作はあくまでフィクションであり、実在の団体・人物・カジノ等とは一切関係ありません。
株式会社休日ハック 街ハック！について
「あらゆる人生を痛快で面白く」をビジョンに、何かしたいけど何をすれば良いかわからない、新しい挑戦やワクワクする楽しい事がしたいと考えている人々に、自分では思いつかないような最高の出会いや体験を提供します。世の中にある魅力的な体験を通して、人々の「人生の枠」を広げていくことを目指します。
HP：https://www.machihack.com/