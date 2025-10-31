【株式会社キズキ】不登校親子の“リアルな声”でつくる「親子の会話をつなぐLINEスタンプ」アイデア募集中

株式会社キズキ

株式会社キズキ（本社：東京都新宿区、代表取締役：安田祐輔）が運営する、不登校の方のための完全個別指導塾「キズキ共育塾」は、不登校の親子のリアルな声をもとに、“親子の会話をつなぐLINEスタンプ”を制作するプロジェクトを開始しました。



現在、当事者・保護者を対象に「不登校中の親子コミュニケーション」に関するアンケートを実施しています（個人情報の入力不要）。

■背景：不登校中の親子コミュニケーションの難しさ

キズキ共育塾には、日々、

「子どもにどう声をかけたらいいかわからない」

「返事がなく会話が続かない」

「“今日は学校行くの？”という毎朝のやりとりに疲れた」

といった、親子のコミュニケーションに関するご相談が多く寄せられています。

不登校によって一緒に過ごす時間が長くなる一方で、言葉のやり取りが減ってしまう――。そんな状況の中で、親も子も「本当は伝えたいのに言えない」思いを抱えがちです。

■プロジェクト概要：当事者の声でつくるLINEスタンプ

このたびキズキ共育塾は、不登校の当事者、ご家族、キズキの専門家が一体となって、親子のコミュニケーションを円滑にするLINEスタンプを共同で開発します。



アンケートを通じて寄せられた“リアルな声”をもとに、「言いたいけど言えない本音」や「不登校親子あるある」を形にしていきます。

■アンケート概要

対象：

・不登校中のご本人

・不登校中のお子さんのいる保護者

回答方法：

下記フォームからご回答いただけます（個人情報不要）

https://form.run/@survey-2510

質問例：

・どんなときに親子の会話が難しいと感じますか？（選択式）

・「こんなLINEスタンプがあったらいいな」と思うアイデアを教えてください

■会社概要

- 会社名：株式会社キズキ- 所在地：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿EAST COURT 2階- 代表者：代表取締役 安田祐輔- コーポレートサイト：https://kizuki-corp.com/- 不登校のお子さんのための完全個別指導塾「キズキ共育塾」：https://kizuki.or.jp/- 不登校の保護者のためのウェブメディア「不登校オンライン」：https://futoko-online.jp/