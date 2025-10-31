アニメ『ひみつのアイプリ』第82話あらすじ＆先行カット公開！

株式会社タカラトミーアーツ

ひみつのアイプリ製作委員会は、プリティーシリーズ最新作『ひみつのアイプリ』の、テレ東系列６局ネットにて11月2日(日)あさ9:30から放送となる第82話あらすじ＆先行カットに関する情報をご案内いたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。

第82話「つむぎとリング」あらすじ＆先行カット

11月2日(日)あさ9:30から放送の、アニメ『ひみつのアイプリ』第82話あらすじ＆先行カットをご紹介いたします！

第82話 「つむぎとリング」

【脚本】静原舞香

【絵コンテ】大宙征基

つむぎは、リング姫の元を訪れる。まだまだ知らないことがたくさんあると言うリング姫。つむぎはそんな彼女に「いろんなことを教えてあげる」と言い、次の日のお昼に会う約束をした。つむぎはもっといろんなことを勉強するため、ムギちゃんの姿でパラダイス学園の図書室に行く。リング姫にもっとたくさんのことを教えてあげたいと張り切るつむぎ。しかし本に夢中になるあまり、リング姫との約束を忘れてしまい……。

作品基本情報

作品タイトル

『ひみつのアイプリ』

放送情報

2025年4月6日（日）あさ9:30～ 放送開始

毎週日曜あさ9:30～ テレ東系列６局ネットほかにて放送

あらすじ

ひみつのとびらをひらいたら、

メイクにネイル、キラキラコーデにオシャレして、ひみつのわたしに大変身！

それがアイドルプリンセス『アイプリ』！

さぁ、みんなもひみつの世界にとびこめば、アイプリになれちゃうかも!?

新学期！ ひまりとみつきは、パラダイス学園中等部の2年生に進級！

個性あふれる後輩たちも入ってきて、学園生活はますますにぎやかに。

アイプリバースでは、新しいアイプリもぞくぞく登場！

見たことのない新たなバズリウムチェンジにみんなで挑戦！

そんな中、謎のお姫様『リング・クローバー姫』と執事のシツムゥが

『アイプリコンテスト』の開催を宣言！

優勝すると、あこがれの『エターナルアイプリ』になれると聞いた

ひまりとみつきはやる気満々、気合いも十分！

だけどリング姫には、とっても大きな『ひみつ』があるみたい……。

おともだちの、そして、ひみつの輪がどんどん広がってゆく

待望の「リング編」がいよいよスタート！

みなさん、どうぞお楽しみに！！



STAFF

原作：タカラトミーアーツ・シンソフィア

監督：藤咲淳一・山口健太郎

チーフディレクター：Nam Sung Min、Shin Gi Chuel、An Jae Ho、

Jeon Byeong Cheol、Kim Seong Hyeon、

Oh Seon Gyeong、Choi Gyeong Won

シリーズ構成：市川十億衛門

キャラクター原案：梨本裕美（シンソフィア）

キャラクターデザイン：永野佑貴

CGディレクター：柳川智

音楽：森いづみ（bransic)

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：OLM・DONGWOO A＆E

CAST

青空ひまり：藤寺美徳

星川みつき：平塚紗依

鈴風つむぎ：久保ユリカ

リング・クローバー：喜多村英梨

五十嵐じゅりあ：土屋李央

六堂える：川口莉奈

七浦すばる：小林竜之

七浦おとめ：大森綺星

八王子ビビ：寺澤百花

真実夜チィ：大地葉

一条寺サクラ：日比優理香

二階堂タマキ：鈴木杏奈

三ツ葉アイリ：徳井青空

四之宮リンリン：和多田美咲

音楽

主題歌： P丸様。 「どきどき きらめき バズリウム」

超ときめき(ハート)宣伝部 「シンデレラのラララ(ハート)」



公式サイト・公式SNS

公式サイト：https://aipri.jp/anime/

公式X：@PrettySeriesPR（https://twitter.com/PrettySeriesPR）

YouTube：@PrettySeriesPR（https://www.youtube.com/@PrettySeriesPR）

Instagram：@prettyseriespr（https://www.instagram.com/prettyseriespr）

TikTok：@prettyseries_pr（https://www.tiktok.com/@prettyseries_pr）



▼推奨ハッシュタグ「#アイプリ」、「#ひみつのアイプリ」

異なるニーズに応える2つのアミューズメントゲームが同時展開！

★ゲーム『ひみつのアイプリ』

■タイトル：『ひみつのアイプリ』

■プラットフォーム：アミューズメントゲーム機

■ジャンル：新感覚ライブ体験ゲーム

■プレイ料金：１プレイ100円（税込）～（カード１枚～配出）

■稼動時期：2024年4月4日（木）より順次稼動予定

■コピーライト：(C) Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会

★ゲーム『アイプリバース』

■タイトル：『アイプリバース』

■プラットフォーム：アミューズメントゲーム機

■ジャンル：キャラクター育成カードゲーム

■プレイ料金：100円（税込）でゲームスタート・追加で100円（税込）ごとにカード1枚配出

■稼動時期：2024年4月4日（木）より順次稼動予定

■コピーライト：(C) Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会

■ゲーム公式HP（ひみつのアイプリ・アイプリバース）：http://aipri.jp/

■SNS：ゲーム公式X(ひみつのアイプリ・アイプリバース) @T_ARTS_PRETTY（https://twitter.com/T_ARTS_PRETTY）

本格コスメ玩具など関連玩具が登場！

（発売元：株式会社タカラトミー）

■商品名：『ひみつのアイプリブレスRひまりモデル（写真左）／みつきモデル（写真右）』（各3,300円（税込））

テレビアニメの中にも登場し、変身するシーンで使用するアイテムです。うるおい成分配合でお湯や石けんで簡単に落とせる日本製コスメのリップバームが入っています。グラデーション仕様にシャカシャカパーツが入り、更にキラキラなデザインになりました。2種類のゲームで遊んだデータをセーブする機能や、ゲーム『ひみつのアイプリ』で「バズリウムチェンジ」しやすくなる機能はそのままに、『アイプリブレスR』を読み込んだ時にしか見られない特別演出を楽しむこともできます。

※リップバームは色はつきません※それぞれスペシャルカード１枚付属

■商品名：『ひみつのアイプリネイルコロンRひまりモデル（写真左）／みつきモデル（写真右）』（各2,750円（税込））

アイプリブレス同様にアニメの中にも登場するアイテムです。素敵な香りと一緒に指先をケアできるネイルコロンとして使用でき、リボン部分は指輪にもなります。

チャームの2次元コード（プレゼントコード）には、ゲーム『アイプリバース』で遊べるマイキャラパーツが付属します。

※それぞれスペシャルカード１枚付属

■商品名：『ひみつのアイプリひまり×リカちゃん』（写真左）

『ひみつのアイプリみつき×つばさちゃん』（写真右）』（各6,050円（税込））

『ひみつのアイプリ』とコラボした着せ替え人形「リカちゃん」シリーズです。「ひまり」・「みつき」の衣装をイメージしたドレス・アイプリブレス・アイプリマイクを着用しています。付属のスペシャルアイプリカードを使うと2種類のゲームでコラボコーデのひまりやみつきが登場、『アイプリバース』で特別カラーコラボコーデをゲットするチャンスもあります。

■商品名：『ひみつのアイプリてのひらぬいぐるみR

プリうさセット（写真左）/プリねこセット（写真右）』（各2,970円（税込））

着せ替え遊びやクレープケースに入れて持ち運んで遊べます。

ゲーム『アイプリバース』でオリジナルアクセがお買い物できるプレゼントコードつきです。

■商品名：『ひみつのアイプリファイルバッグセットR』

（4,950円（税込））

カードを収納できるファイルバッグで、「ひまり」・「みつき」のアイプリカードが４枚付属します。正面にあるリボンのシャカシャカパーツも可愛いポイントです。

※画像は開発中のものです。実際の商品・映像とは一部異なる場合があります。



