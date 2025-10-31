インフルエンサーによる自然な口コミを創出するプラットフォーム「POSTIQUE（ポスティーク）」の提供を開始

KAT & Co.株式会社

KAT&Co.株式会社 (本社:東京都目黒区 / 代表者:永谷智実 / 以下、KAT&Co.) は、厳選されたインフルエンサーによる自然なUGC (User Generated Content) 創出を実現するプラットフォーム「POSTIQUE (ポスティーク)」( https://www.postique.jp/ ) を2025年11月より全国で正式リリースします。

■サービス概要

POSTIQUEは、インフルエンサーがブランドのUGC (自然な口コミ) を「広告」にあたらない形式で生み出し続ける仕組みです。

利用ブランドの担当者様にかかる工数は、POSTIQUEプラットフォーム内に自社ページを作成するのみのシンプルな設計です。後は待つだけで、インフルエンサーが通常のお客様としてお買い物し、SNSへの投稿までを完結してくれます。



インフルエンサー探し、条件の交渉や投稿内容のやり取り、謝礼の支払い等、煩雑なプロセスをすべて省略して、継続的にブランドに関するUGCが、平均フォロワー数5万人以上のPOSTIQUEユーザーより投稿されます。

サービス詳細はこちら :https://www.postique.jp/brands

■POSTIQUEの特徴

■参画ブランドを募集中

- インフルエンサーマーケティングにかかる手間を大幅に削減事業者様は、インフルエンサーが利用するプラットフォームの掲載画面を作成するのみ。購入・サービス利用・投稿はインフルエンサーが自由に行います。- 上位2%のインフルエンサーのみを採用する審査制度インフルエンサーの審査は、フォロワー数だけでなく国籍・性別やエンゲージメント、コメントの質等の50を超える定性・定量的な指標で厳格に実施。平均フォロワー数は5万人以上となっており、質の高いインフルエンサーコミュニティを形成しています。- 質の高いインフルエンサーだからこそ成り立つ、広告ではない本音の口コミ自然な発信を守るための非干渉モデルを採用。交渉や投稿内容への指示を挟まず、通常のお客様と同様にお買い物から投稿までインフルエンサーが自主的に実施するため、広告に当たらず#PRの記載も必要ありません。- 圧倒的なコストパフォーマンス何件の投稿が起きても料金は定額。継続的に良質で自然なUGCを生み出すことができます。

POSTIQUEは、ブランドのファンであり強い影響力を持ったインフルエンサーと魅力的なブランドとを繋ぐ、新しいマーケティングの手法として、すでに多くの事業者様・インフルエンサーに参画いただき、自然かつ影響力のある投稿を多数生み出しています。

「忙しい日々の中でも良質なUGCを創出し続けたい」、「強い影響力を持ったブランドのファンに投稿してほしい」とお考えの事業者様は、ぜひお気軽にご連絡ください。

詳細のご説明、及び貴社に合わせたご利用方法のご提案をいたします。

利用をご検討中の事業者様はこちら :https://www.postique.jp/form-brands

■KAT＆Co. 代表メッセージ

今や若年層に限らず、消費者のほとんどが生活情報をSNSで得ています。そういったトレンドに伴って各企業のインフルエンサーマーケティング投資が増加している一方、PR投稿に対する消費者の反発は年々高まりつつあります。

KAT&Co.は、これからのインフルエンサーマーケティングに求められる姿を、「ブランドに本音で共感したインフルエンサーが自分らしく発信すること」と定義し、自然で信頼性の高いUGCを創出する「POSTIQUE」を開発しました。



本当に良いものを提供するブランドの皆様、そして嘘なくフォロワーへ好きなものを届けたいクリエイターの皆様のお力になれることを願っております。

永谷 智実

東京大学大学院を修了後、ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）にて消費財メーカーや製薬会社、官公庁など、数々の企業の戦略策定を担当。2025年4月、KAT&Co.株式会社を設立。

■会社概要

KAT&Co.は、「すべての“よいもの”に、ふさわしい居場所を。」をビジョンに掲げ、クリエイターエコノミーの新しい社会構造をデザインするスタートアップです。新しいマーケティングのかたちを創り、SNS時代における“信頼できる発信”を再定義。ブランドとインフルエンサーが自然に共鳴する仕組みを設計しています。



主力事業「POSTIQUE（ポスティーク）」では、従来の広告契約や投稿指示を介さず、ブランドの本当のファンであるインフルエンサーが自ら体験し、発信するUGCを創出。広告のノイズを減らし、ブランドの魅力が“本音の声”として届く循環を実現します。



文化と経済を横断しながら、“良いブランドと良いクリエイターの双方が、正当に愛される社会”の実現を目指しています。

会社名 ：KAT&Co.株式会社

本社所在地 ：東京都目黒区下目黒 1-8-1 目黒アルコタワー 7F

代表取締役 ：永谷 智実

設立 ：2025年4月

事業内容 ：UGC創出プラットフォーム「POSTIQUE」の運営、経営コンサルティング

コーポレートサイト：https://www.katand.co/

■お問い合わせ

ご興味を持っていただけた場合、当社メールアドレス、またはウェブサイトのお問い合わせフォームより、サービス詳細の説明を希望する旨を明記の上、お問い合わせください。



▼事業者様窓口

E-mail：cs@postique.jp

TEL：03-4334-8451



▼クリエイター窓口

E-mail：support@postique.jp

ご登録申請フォーム：https://www.postique.jp/form-partners

※完全審査制のプラットフォームとなりますので、フォームの入力をもって入会を確約するものではございません。