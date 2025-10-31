NEOSTAGE PROJECT、プロジェクト初の全体曲『超いい感じ!!!』10月29日配信開始！13名のメンバーが集結、夢を追うすべての人に届ける″超いい感じ″な応援ソングが誕生

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ PRODUCTIONS(本社:東京都港区)は、同社が手がける選抜育成型ガールズグループ創出プロジェクト「NEOSTAGE PROJECT(ネオステージプロジェクト)」において、待望の初の全体曲『超いい感じ!!!』を2025年10月29日(水)0時より、各種音楽配信サービス(Spotify、Apple Music、LINE MUSIC、Amazon Musicほか)にてリリースいたしました。

『超いい感じ!!!』メインビジュアル

本楽曲は、NEOSTAGE PROJECT初となる全メンバー参加の楽曲であり、プロジェクトの中心を担うプレデビューグループ「NeoStella(ネオステラ)」の4名(Yuity、HONOKA、Miyu、Hiyori)をはじめとする13名のメンバーが、それぞれの個性を活かしながら一つのハーモニーを生み出しています。

✦ NEOSTAGE PROJECT(ネオステージプロジェクト)とは

NEOSTAGE PROJECTは、2025年7月にスタートした選抜育成型ガールズグループ創出プロジェクトです。

コンセプト: 「新しいあなたの物語」

夢を抱く原石たちが集い、出会い、葛藤、成長を重ねる中で、すこしずつ輪郭を帯びていく個性と輝き。完成ではなく、過程にこそ意味があると信じ、その歩みが誰かの背中をそっと押せるようなエンターテインメントを目指しています。

プレデビュー中の旗艦グループ「NeoStella(ネオステラ)」を中心に、新たな才能が静かに芽を出し続けるこのプロジェクトは、"未完成だからこそ輝ける"という想いを胸に、夢を追うすべての人に寄り添い、同じ目線で歩んでいく"等身大の光"を届けています。

✦ NeoStella(ネオステラ)の活躍

NeoStellaメンバー4名(Yuity、HONOKA、Miyu、Hiyori)の集合写真

プロジェクトの中心を担うNeoStellaは、これまでに3曲の楽曲をリリース。

リリース済み楽曲:- 「Freakin' Friday」(2025年7月16日配信開始)- 「get higher」(2025年7月16日配信開始)- 「Just like」(2025年7月16日配信開始)

さらに、「Just like」は2025年10月2日放送開始のチバテレ「キャストウォッチ」内ドラマ『波折り』のエンディングソングに採用され、メンバーの高橋有生(Yuity)が同ドラマに出演するなど、メディア露出も拡大しています。

✦『超いい感じ!!!』楽曲詳細

NeoStellaの楽曲を聴く :https://big-up.style/artists/302694「Just like」ジャケット写真楽曲情報:- 楽曲名: 超いい感じ!!!- アーティスト名: NEOSTAGE PROJECT- 配信開始日: 2025年10月29日(水)0:00- 配信プラットフォーム: Spotify、Apple Music、LINE MUSIC、Amazon Music、YouTube Music ほか主要音楽配信サービス「Just like」ジャケット写真

楽曲テーマ: 「新しいあなたの物語」

同じ夢を信じる仲間と、そしてリスナーのみなさんと。一緒に歌えば、踊れば、気分はもう"超いい感じ"--。

この曲は、NEOSTAGE PROJECTメンバーたちの歌であり、リスナーの歌であり、同じ夢を描くすべての人の歌です。今、この瞬間から、プロジェクトメンバーとリスナーの物語が重なり合い、新しい一歩が始まります。

プレデビュー期間中に積み重ねてきた経験、ライブパフォーマンス、そしてメンバー同士の絆が凝縮された、NEOSTAGE PROJECT初の全体曲として、プロジェクトの新たな幕開けを告げる楽曲となっています。

『超いい感じ!!!』を聴く :https://big-up.style/AbmrcIG3Sf

✦ ティザー映像・プロモーション展開

配信開始に先駆け、TikTokやInstagram、X(旧Twitter)などのSNSでティザー映像を公開し、大きな反響を呼んでいます。ティザー映像では、13名のメンバーがそれぞれの個性を活かしたパフォーマンスを披露し、「新しいあなたの物語」がここから始まることを予感させる内容となっています。

✦ 今後の展開

NEOSTAGE PROJECTは、今回の全体曲『超いい感じ!!!』配信を皮切りに、ライブパフォーマンスやメディア出演など、さらなる活動展開を予定しています。

プレデビューグループNeoStellaの正式デビューに向けた動きや、新メンバーの加入(直近では2025年8月に花前 杏実が新規参加)など、進化し続けるプロジェクトの今後にご期待ください。

最新のライブ情報やイベント情報は、公式X(@powergirls_pwg_)(https://x.com/powergirls_pwg_)および公式サイトにて順次発表してまいります。

株式会社BUZZ PRODUCTIONS

社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS

本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：プロダクション運営、イベント制作

※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社BUZZ GROUP 広報部

