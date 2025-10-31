2025年12月期 第3四半期決算説明会開催に関するお知らせ

株式会社グローバル・リンク・マネジメント代表取締役社長 金 大仲

投資用不動産を扱う株式会社グローバル・リンク・マネジメント（本社：渋谷区、代表取締役社長：金 大仲、東証プライム：3486、以下「GLM」）は、このたび、2025年12月期 第3四半期決算説明会を下記の通り開催いたします。個人投資家、機関投資家・アナリスト、報道関係者の皆様にご参加賜りたくご案内申し上げます。

決算説明会概要

開催日時 ：2025年11月13日（木）17時～18時

説明者 ：代表取締役社長 金 大仲

開催方法 ：オンライン配信（Zoomを使用いたします）

参加方法 ：下記URLよりお申込みください。

Zoom参加申し込み方法

下記URLをクリックいただき、Zoomウェビナーへの事前登録をお願いたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__IIn4Ix2S964K0CKCKK0Rw

(https://zoom.us/webinar/register/WN_1re-K09MQ4KCVKe7SWmNkw#/registration)

【注意事項】

※参加される方は、下記URLより事前に接続テストをお済ませください。

http://zoom.us/test

プログラムスケジュール（予定）

17:00～ 決算説明

17:30～ 質疑応答

18:00 終了

ご不明な点などございましたら、こちらよりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

https://www.global-link-m.com/contact/form?kind=3

参考動画（GLMチャンネル）

【GLM決算解説】2025年2Q決算のおさらい｜持続成長を支える新規事業と出口戦略とは？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Rbb0r87UhaY ]

2025年8月8日に開示した、2025年第2四半期決算は売上高、経常利益ともに過去最高を達成いたしました。 本動画では、その好業績の背景にある3事業（開発・土地企画・再生）の現場の動きや強み、出口戦略などについて解説しております。第3四半期決算発表前に、振り返りの一助として、ぜひご覧ください。

会社概要

社名： 株式会社グローバル・リンク・マネジメント

設立： 2005年3月

証券コード：3486（東証プライム）

資本金： 610百万円（2025年6月末現在）

代表： 代表取締役 金 大仲

本社： 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 21F

事業： 不動産ソリューション事業（投資用不動産の開発、再生、土地企画）

会社HP： https://www.global-link-m.com/

(https://www.global-link-m.com/)