「ボートレース場」なのに若い世代の交流！？ MEET UP! ながさきフェス第４弾 「MEET UP!ながさきフェス in 県央～Let’s 友活～」を開催！

【日時】令和７年１１月１５日（土）１１：３０～１８：００

【場所】大村市（野岳湖公園及びボートレース大村）

長崎県は、主に若い世代の交流拡大を通じて地域活性化を図り、各地域の魅力を県内外に発信することを目的としたイベント、「MEET UP! ながさきフェス」を県内各地域で実施します。第４弾として、１１月１５日（土）に、大村市の自然豊かなアウトドアプレイスポットの野岳湖公園とボートレース発祥の地であるボートレース大村で「MEET UP!ながさきフェス in 県央～Let’s 友活～」を開催します。

募集期間は、令和７年１１月５日（水）まで。

島原市、対馬市で開催された第２弾、第３弾の様子

＼食べて！遊んで！つながる！／

・野岳湖公園でBBQ＆脱出ゲーム！

・ボートレース大村でスイーツバイキング＆交流イベント！

初めましてでも、気づけば友達に！？

自然の中で思いっきり楽しんで、笑顔あふれる1日を一緒に過ごしましょう！

＜イベント概要＞

MEET UP! ながさきフェス in 県央 ～Let’s 友活～

【日時】令和７年１１月１５日（土） １１時３０分～１８時

【場所】大村市（野岳湖公園及びボートレース大村）

【定員・対象】１２０名・２０代～３０代

【参加費】３，０００円（保険料、食事代込み）

【申込締切】令和７年１１月５日（水）

【申込方法】MEET UP! ながさきフェス公式サイトのイベント情報内の申込フォーム

URL: https://meetup-ngs.com/kenoh/

＜今後のイベント概要＞

今後も県内各地でのイベントを予定しています。詳細については決定次第公式HPにてお知らせします。

URL：https://meetup-ngs.com/





＜公式Instagram＞

公式Instagramではイベントに関する情報を定期的に発信していますので、ぜひフォローをお願いします。

URL：https://www.instagram.com/meguriai_ngs/



