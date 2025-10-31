株式会社RYODEN

株式会社RYODEN（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：富澤克行）は、北海道三菱電機販売株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：田中厚、以下、「北海道三菱電機販売」）の三菱電機のFA機器販売代理店事業を譲り受ける契約を締結しました。当社は本事業譲受により、2026年1月5日に当該事業を開始する予定です。

▶ 事業譲受の目的

北海道三菱電機販売は、北海道地区にて三菱電機のFA機器代理店事業を展開し、高度な制御技術とネットワーク技術、並びに受配電分野の省エネ活動で培った計測技術を融合させ、顧客の生産性向上とコスト削減を同時に実現するソリューション提供を通じて、持続的な成長と社会への貢献を図ってきました。

一方、当社は国内における三菱電機FA機器代理店事業を広く展開する中、7月31日にお知らせしましたとおり株式会社北弘電社のFA事業譲受(https://www.ryoden.co.jp/news/corporate/20250731_03)によって、北海道エリアにおける三菱電機のFA機器代理店権を新たに取得しています。本事業譲受により同エリアの三菱FA機器代理店として確固たる地位を確立し、エリアの拡大と一層の顧客基盤の強化を実現するとともに、より高度で一層の信頼性を有するソリューションを提供することで、顧客価値の最大化と地域社会への貢献を両立してまいります。

▶ 事業譲受の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/149829/table/55_1_908b6afe1dbfe1e793733a11750ee944.jpg?v=202510310459 ]▶ 会計処理の概要

本件は、企業結合会計上の「取得」に該当し、これに伴う取得原価の配分及びのれん・無形固定資産の償却期間は現在精査中です。

▶ 今後の見通し

日本国内で益々高まる人手不足対策や省エネといったニーズを大きなビジネスチャンスと捉え、全国規模でエリア拡大を目指す当社にとって、本件は中長期経営計画「ONE RYODEN Growth 2029 | 2034」(https://www.ryoden.co.jp/corporate/plan)における経営戦略の１つであるイノベーション戦略「国内外で戦略的投資によるマーケットの獲得」の具体的な実績の１つとなるものです。

当社は従来から北海道エリアで製造業向けソリューションビジネスを立ち上げてまいりました。今回、北海道における三菱FA機器代理店大手である北海道三菱電機販売の事業基盤を獲得し、先に事業譲受契約を締結した北弘電社のFA機器事業と合わせ、同エリアの三菱FA機器代理店としてFA事業の全国展開を積極的に拡大、強化いたします。

今後は、この強固な事業基盤と新たに得た三菱電機FA機器代理店権を最大限に活用し、FA事業の取り組みを一層加速させ、事業ドメインの拡大を図ります。具体的には、北海道三菱電機販売がこれまでコンポーネント主体で築いてきた顧客基盤に対し、当社の持つ高度な「ソリューション提案力」と「技術サポート体制」を融合させます。

三菱電機FA機器と、当社が長年培ってきたオリジナル製品やノウハウ（自動化・省人化システム、エネルギーマネージメントソリューション等）を最適に組み合わせることで、自動車、食品、半導体といった北海道の主要産業の多様化するニーズに迅速かつ的確にお応えします。さらに、エンドユーザーとセットメーカー、システムインテグレーター間の結びつきを強化する「互恵ビジネス」をコーディネートし、より一層のサービス向上と地域社会の課題解決に貢献してまいります。

当社は北海道エリアの製造業での自動化ニーズ（人手不足対策、生産効率化実現等）への対応やエネルギー管理、カーボンニュートラル（ネットゼロ）の対応、及び、三菱電機FA製品の圧倒的拡大に邁進いたします。

▶ 株式会社北弘電社のFA事業譲受に関するニュースリリースはこちら(https://www.ryoden.co.jp/news/corporate/20250731_03)▶ 中長期経営計画「ONE RYODEN Growth 2029 | 2034」の詳細はこちら(https://www.ryoden.co.jp/corporate/plan)▶ 本件に関するお問い合わせはこちら(https://www.ryoden.co.jp/inquiry/business/fa)■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-15-15

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



報道関係者お問い合わせ先

