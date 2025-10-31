

デンリュウと長崎の伝統的工芸品「波佐見焼」がコラボ！ 「デンリュウのそば猪口＆薬味皿セット」が発売開始！！ ～伝統的工芸品では初となるコラボレーション～



【発売日】令和7年10月30日（木）

【販売元】株式会社中善

長崎県は令和６年６月に株式会社ポケモン（本社：東京都港区）と地域活性化に向けた連携協定を締結し、これにより“ながさき未来応援ポケモン”に「デンリュウ」が任命されました。

今回、そのデンリュウと長崎の伝統的工芸品である「波佐見焼」がコラボレーションしました。

長崎県の伝統工芸品でもある波佐見焼は、透けるような白磁に和の重厚な雰囲気を持つ綺麗な青色の呉須での染付が特徴です。波佐見焼の白磁に呉須で描かれたデンリュウが映えるそば猪口と、モンスターボールのエンボス加工が施された お醤油などを注ぐと絵柄が浮き出る薬味皿のセットになります。

コラボ商品について

【デンリュウのそば猪口＆薬味皿セット】

販 売 日：令和7年10月30日

販売価格：3,000円（税抜）

販売場所：ファクトリーショップ「荷土」（長崎県波佐見町）

陶芸の館「くらわん館」 （長崎県波佐見町）

（※一度にご用意できる数には限りがございます。

ご了承ください。）

商品説明：長崎県の伝統工芸品でもある波佐見焼は、透けるような白磁に和の重厚な雰囲気を持つ綺麗な 青色の呉須での染付が特徴です。波佐見焼の白磁に呉須で描かれたデンリュウが映えるそば猪口と、お醤油などを注ぐとモンスターボールの絵柄が浮き出る薬味皿がセットになっています。そば猪口以外にも小鉢としても使えるなど食卓を賑やかにしてくれるアイテムです。

【株式会社中善】

代 表 者：中尾 善之

電話番号：0956-85-3033

所 在 地：〒859-3701

長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1455

【波佐見焼とは】

「波佐見焼」とは長崎県波佐見町付近で作られている陶磁器で、江戸時代に生まれ、400年以上の歴史があります。透き通るような白磁の輝きと、染付と呼ばれる藍色の文様との絶妙な調和が魅力的な陶磁器を中心に、モダンなデザインや暮らしに彩りを与えてくれそうな新しい感覚のものまで、手ごろな価格で良質なやきものが作られています。

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」について

【肩書の由来】

「デンリュウ」は、しっぽの光が遠く離れた場所まで届くことから、本県の未来を照らして欲しいという願いを込めて、「ながさき未来応援ポケモン」という肩書に決定。

【なぜ「デンリュウ」か？】

・「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くのしま、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高い。

・子どもからお年寄りまで、昔から長崎の人に親しまれている童歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」 の語呂が似ている。

・ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県との親和性が高い。

※『ポケモンローカルActs』について

株式会社ポケモンは、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、国内外のポケモンファンに、全国のさまざまな地域へ足を運び魅力を感じていただくことを、目指しています。

（この活動におけるポケモンの使用料は無償です。）

WEBサイト：https://local.pokemon.jp/

※ 長崎県ポケモンローカルActs公式ホームページ「デンリュウびびっと！アイランドin長崎県」

WEBサイト： https://denryu-nagasaki.jp/

これまでの県産品とのコラボレーションについて

・「長崎カステラ」、「三笠山」（株式会社文明堂総本店）

・「角煮まんじゅう」（株式会社岩崎本舗）

・「島原手延そうめん」（有限会社たなか物産）

・「うまカレー豆」（株式会社藤田チェリー豆総本店）

・「ごとう手延べうどん」（株式会社マルマス）

©Pokémon. ©Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。