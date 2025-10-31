圧電デバイス市場：世界的需要、メーカーシェア、トレンド分析、主要企業、並びに2033年までの機会見通し
Survey Reports LLCは、2025年10月に「圧電デバイスの市場区分：製品タイプ別（アクチュエータおよびモーター、センサー、トランスデューサ）、エンドユーザー産業別（民生用電子機器、製造および産業用、ヘルスケア） - グローバル市場分析、動向、機会および予測、2024年から2033年」というタイトルの調査レポートを発行したと発表した。このレポートは、圧電デバイスの市場予測評価を提供している。圧電デバイスの市場における成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
圧電素子市場の概要
圧電素子は、圧電効果を利用して機械エネルギーを電気エネルギーに、またはその逆に変換する特殊な部品である。この現象は、水晶やセラミックなどの特定の材料で発生し、機械的ストレスを受けると電荷を発生させる。逆に、電界にさらされると変形する。これらのデバイスは、ヘルスケア、自動車、航空宇宙、家電製品などの業界で、センサー、アクチュエーター、トランスデューサー、環境発電機などの用途に広く使用されている。 圧電素子は、その精度、信頼性、高速応答で知られており、先進技術システムにおいて、音の発生、振動制御、圧力感知、超音波画像などの機能を実現している。
Surveyreportsの専門家は圧電素子市場の調査を分析し、2024年に圧電素子市場規模が342億米ドルに達すると予測した。さらに、圧電素子市場のシェアは、2033年末までに623億米ドルの収益に達すると予測されている。圧電素子市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年間平均成長率（CAGR）約7.1%で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037581
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333301&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な圧電デバイス市場分析によると、圧電デバイスの市場規模は、ヘルスケア業界における圧電技術の拡大、高度な医療機器に対する需要の増加、航空宇宙産業における圧電デバイスの使用、さまざまな業界における圧電技術の採用拡大、民生用電子機器および自動車産業における採用拡大を要因として拡大するだろう。圧電素子市場における主要企業の一部には、APCインターナショナル, エアロテック, ピエゾドットコム, Physik Instrumente （PI） GmbH & Co.KG., ピエゾシステム・イエナ社, 株式会社マッドシティラボ, モルガン・アドバンスト・マテリアルズ, Piezomechanik Dr. Lutz Pickelmann GmbH, ノリアックA/S（CTS社）, セラムテック, その他のキープレーヤーとニッチ
当社の圧電素子市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 圧電デバイス市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの世界の圧電デバイス市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメント分析：製品タイプ別、エンドユーザー別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
圧電素子市場の概要
圧電素子は、圧電効果を利用して機械エネルギーを電気エネルギーに、またはその逆に変換する特殊な部品である。この現象は、水晶やセラミックなどの特定の材料で発生し、機械的ストレスを受けると電荷を発生させる。逆に、電界にさらされると変形する。これらのデバイスは、ヘルスケア、自動車、航空宇宙、家電製品などの業界で、センサー、アクチュエーター、トランスデューサー、環境発電機などの用途に広く使用されている。 圧電素子は、その精度、信頼性、高速応答で知られており、先進技術システムにおいて、音の発生、振動制御、圧力感知、超音波画像などの機能を実現している。
Surveyreportsの専門家は圧電素子市場の調査を分析し、2024年に圧電素子市場規模が342億米ドルに達すると予測した。さらに、圧電素子市場のシェアは、2033年末までに623億米ドルの収益に達すると予測されている。圧電素子市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年間平均成長率（CAGR）約7.1%で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037581
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333301&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な圧電デバイス市場分析によると、圧電デバイスの市場規模は、ヘルスケア業界における圧電技術の拡大、高度な医療機器に対する需要の増加、航空宇宙産業における圧電デバイスの使用、さまざまな業界における圧電技術の採用拡大、民生用電子機器および自動車産業における採用拡大を要因として拡大するだろう。圧電素子市場における主要企業の一部には、APCインターナショナル, エアロテック, ピエゾドットコム, Physik Instrumente （PI） GmbH & Co.KG., ピエゾシステム・イエナ社, 株式会社マッドシティラボ, モルガン・アドバンスト・マテリアルズ, Piezomechanik Dr. Lutz Pickelmann GmbH, ノリアックA/S（CTS社）, セラムテック, その他のキープレーヤーとニッチ
当社の圧電素子市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 圧電デバイス市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの世界の圧電デバイス市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメント分析：製品タイプ別、エンドユーザー別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析