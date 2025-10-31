自己修復アスファルト 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月27に「自己修復アスファルト市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自己修復アスファルトに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自己修復アスファルト市場の概要
自己修復アスファルト 市場に関する当社の調査レポートによると、自己修復アスファルト 市場規模は 2035 年に約76億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 自己修復アスファルト 市場規模は約41億米ドルとなっています。自己修復アスファルト に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自己修復アスファルト市場シェアの拡大は、道路網の改修と耐久性向上に向けた大規模な投資計画の結果です。増加する多国間及び国家レベルのインフラプログラムには、自己修復アスファルトの利点を活かす道路の改修、メンテナンス、耐久性向上といった側面が組み込まれています。2024年9月、世界銀行はブラジルのバイーア州における16.62億米ドル規模の道路インフラ管理プログラムの一環として、パフォーマンスベースの契約、積極的な改修、メンテナンスを優先する150百万米ドルの融資を行いました。
自己修復アスファルトに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
自己修復アスファルトに関する市場調査では、多くの国において初期費用の高いイノベーションの導入能力が投資水準の横ばいまたは抑制によって制約されているため、市場シェアが拡大することが明らかになりました。道路の維持管理と改修がこれらの要件の大部分を占めるため、長期的なメンテナンスを最小限に抑える技術（自己修復アスファルトなど）が比較的望ましいものとなっています。
しかし、交通インフラへの投資が限られているため、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。多くの国では、交通インフラへの投資は増加しているものの、GDPに占める割合は安定（伸びていない）しており、そのため、アップグレードの余地がほとんどありません。この比較的固定された投資枠は、インフラの優先順位間の競争が激しく、高品質の技術が競争力を発揮できない可能性があることを示唆しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333294&id=bodyimage1】
自己修復アスファルト市場セグメンテーションの傾向分析
自己修復アスファルト 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自己修復アスファルト の市場調査は、エンドユーザーアプリケーション別、技術タイプ別、活性化メカニズム別、添加材料別と地域別に分割されています。
自己修復アスファルト市場のサンプルコピーの請求:
エンドユーザーアプリケーション別に、市場は国道網及び高速道路、市道及び県道、交通量の多い民間施設（物流拠点、港湾）、空港及び特殊インフラに分割されています。これらのうち、国道網及び高速道路のエンドユーザーは、予測期間中に世界市場シェアの45%を占めると見込まれます。
