苫米地英人『夢を実現する数学的思考のすべて』電子版、本日2025年10月31日（金）発売開始！ Amazon Kindleにて販売中！
認知科学者・苫米地英人氏の『夢を実現する数学的思考のすべて』電子版が、本日2025年10月31日（金）に株式会社サイゾーより配信開始いたしました。
■数学とは“問題を見つける”思考法
本書は、一般的に学校で教わる数式中心の数学とは対照的に、「誰も気づいていない問題を発見し、一瞬で本質的な解を導く」という“数学的思考”の核心に迫ります。
それはビジネスの企画立案、研究テーマ設定、人生戦略においても、大きなアドバンテージとなる力です。
■数学が苦手な文系こそ読む価値あり
著者によれば、「多くの人は数学が苦手なのではなく、数学という“言語”に触れてこなかっただけ」。本書では、難解な数式を必要とせず、思考そのものの扱い方をわかりやすく解説します。
■本書で身につく力
・問題発見力（＝問いを立てる能力）
・最もシンプルな“エレガントな解”
・AI時代に必要なプリンシプル思考
・論理的な成果設計の方法
・幸福を数量化する視点と判断軸
■目次
第1章 数学的思考とは何か?
第2章 数学とは何か?
第3章 幸福を数量化する経済学と数学
第4章 数学的思考と人工知能
第5章 プリンシプル（原理原則）とエレガントな解
情報が溢れ、正解が見えづらい今、多くの人が意思決定に迷いを抱えています。本書は、その状況を突破するための“問いを立てる力”を、誰でも理解できる形で提示します。
■まずは“予約”から、思考が変わる
“問題を見つける力”を身につければ、あなたのビジネス・人生は加速度的に変わる。
発売日にすぐ読める【予約購入】がおすすめです。
数学的思考という“人生の武器”を、手に入れてください。
■書籍情報
書名：夢を実現する数学的思考のすべて 電子版
著者：苫米地 英人
出版社：株式会社サイゾー
発売日：2025年10月31日
形式：電子書籍（現在予約販売中）
URL： https://amzn.to/47Pn4dW
