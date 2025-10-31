穴掘りぶっ飛びパズルRPG『スコップヒーロー』新イベント「プリンセスナイトの夢見る英雄譚」実施！！イベント特効新ヒーロー＆ミニオンのピックアップガチャも開催中！

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区）は、スマートフォン向けゲームアプリ『スコップヒーロー』（通称：スコヒロ）にて、2025年10月31日（金）より新イベント「プリンセスナイトの夢見る英雄譚」を開催いたします。

▲スコップヒーロー ゲーム内イベント「プリンセスナイトの夢見る英雄譚」を開催！

■新イベント「プリンセスナイトの夢見る英雄譚」開催！

2025年10月31日（金）16:00より、「プリンセスナイトの夢見る英雄譚」を開催いたします！

イベントアイテムを集めて、限定ミニオンをはじめとした豪華報酬をゲットしましょう！

■イベント名

プリンセスナイトの夢見る英雄譚

■あらすじ

魔王の財宝を求め、再び魔界を訪れたハルたち。するとベルが助けを求めて声をかけてきます。

どうやら、エリーゼという少女に追い回されて困っているらしいのですが……

※本イベントはChapter4のネタバレを含みます。

■イベント開催期間

2025年10月31日（金）16:00 ～ 2025年11月17日（月）10:59 まで

※本イベントは再度開催する場合がございます

■イベントの遊び方▲「プリンセスナイトの夢見る英雄譚」遊び方

イベント専用ステージをクリアして、イベントアイテムを獲得しましょう！「イベント特効ヒーロー」を編成すると、イベントアイテムを追加で獲得できます。集めたイベントアイテムはイベントショップで限定ミニオンや豪華ゲーム内アイテムと交換しましょう！

さらに、イベント中盤の11月7日（金）16:00からは、よりイベントアイテムを獲得できる「HARDモード」のステージが開放されます。

＜イベント特効対象ヒーロー＞

・SSR 姫騎士 エリーゼ（アイテム獲得率 +20%up）

・SSR ルルリアの女神 アイネリアス（アイテム獲得率 +7.5%up）

・SSR ガイコツ勇者 ロドリック（アイテム獲得率 +7.5%up）

・SSR エルフ魔法使い エーレ（アイテム獲得率 +7.5%up）

・SSR 魔王Jr ベル（アイテム獲得率 +7.5%up）

・SSR 引きこも竜 カオリン（アイテム獲得率 +7.5%up）

さらに、期間中はイベントログインボーナスを実施！

ヒーローガチャで使える魂石などが手に入るので、期間中にぜひログインしてイベントにお役立てください！

■新ヒーロー「SSR 姫騎士 エリーゼ」ピックアップガチャ開催！

▲2025年10月31日（金）16:00より「SSR 姫騎士 エリーゼ」をピックアップしたガチャを開催！

「姫騎士 エリーゼ」は光属性のバフで味方をサポートする強力なヒーローなだけではなく、イベント「プリンセスナイトの夢見る英雄譚」にてイベントアイテムをより多く獲得できる特効ヒーローです！

ぜひこの機会に「姫騎士 エリーゼ」をゲットして、イベントを効率よく進めていきましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

・ピックアップガチャ開催期間

2025年10月31日（金）16:00 ～ 2025年11月17日（月）10:59 まで

※開催期間は変更になる可能性がございます

※本ガチャや新規キャラクターは期間終了後も、再登場する場合があります

■ピックアップキャラクターについて

SSR 姫騎士 エリーゼ（CV：後日実装予定）

▲SSR 姫騎士 エリーゼ（CV：後日実装予定）

属性：光 / タイプ：防衛 / 種別：食欲

「準備は万端です！このエリーゼにお任せください！」

ルルリアの第一王女にして騎士。愛嬌があり社交的で人当たりの良い性格だが、好奇心旺盛すぎるあまり、トラブルを巻き起こすのが日常茶飯事である。勇者ロドリックとその一行の活躍が描かれた『英雄譚』がお気に入りで彼女の人生の指南書らしい。

■新ミニオン「ウルフン」ピックアップガチャ開催！

新SSRミニオン「ウルフン」のピックアップガチャも開催中！

ウルフンは、装着したヒーローが攻撃した際、防御力アップのシールドを確率で付与することができます！

ミニオンの性能など、詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

・ピックアップガチャ開催期間

2025年10月31日（金）16:00 ～ 2025年11月17日（月）10:59 まで

※開催期間は変更になる可能性がございます

※本ガチャや新規キャラクターは期間終了後も、再登場する場合があります

※本リリース内の内容は予告なく変更となる場合がございます

■『スコップヒーロー』作品紹介

『スコップヒーロー』は、地面を指でなぞって進路を切り開く「探索パズル」と、ヒーローをフリック操作で弾いて戦う「ピンボールバトル」が融合した、新感覚のスマートフォン向けパズルRPGです。

プレイヤーは“聖なるスコップ”に選ばれちゃったごく普通の青年「ハル」となり、個性豊かなヒーローたちや、ぬいぐるみのような小さな仲間「ミニオン」とともに、地獄のダンジョン最下層を目指して戦います。

スキルや属性を活かした戦略的なバトル、ヒーロー同士の掛け合いが光るストーリー、そして多彩なギミックが仕掛けられたステージなど、カジュアルながらも奥深い遊びごたえを実現しています。

ヒーロー達と共に、地獄の世界で掘って掘って掘りまくれ！

■基本情報

タイトル：『スコップヒーロー』

ジャンル：穴掘りぶっ飛びパズルRPG

対応OS：iOS / Android

配信開始日：2025年9月17日（水）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6738165040

Google Play ストア： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.projecth

公式サイト：https://schophero.jp/

公式X：https://x.com/sucohiro_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/@scoophero

■会社情報

グラビティゲームアライズ株式会社

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

公式サイト：https://gravityga.jp/