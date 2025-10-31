ÀéÍÕ»ÔËÜµòÃÏV¥êー¥°ÃË»Ò¡ÖÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¡×¡¢V.LEAGUE¿·¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿·è°ÕÉ½ÌÀ¤Î¤¿¤áÀéÍÕ»Ô¡¦¿ÀÃ«»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä
2025Ç¯10·î29Æü¡¢V¥êー¥°½êÂ°¤ÎÃË»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¡×¡Êµì¡¦ÀéÍÕZELVA¡Ë¤Ï¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿·è°ÕÉ½ÌÀ¤Î¤¿¤á¡¢ÀéÍÕ»ÔÄ¹¡¦¿ÀÃ«½Ó°ì»á¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¼êÄÍÂçÁª¼ê¡¢¾¾²¼ÀµÌÀÁª¼ê¡¢¿ÀÃ«»ÔÄ¹¡¢³ÀËÜÍ´ºî¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¡¢³á¸¶·ò¡Ê¼èÄùÌòCOO¡Ë
º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¡×¤Ø¥Áー¥àÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤ë¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ºß¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¥Áー¥àÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾¾²¼Áª¼ê¡¢¼êÄÍÁª¼ê¤è¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¥êー¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤È´¤¯·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢9·î¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤ò¤·¤¿¿·Ë¡¿ÍÌ¾¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î¤´¾Ò²ð¤ÈË¡¿ÍÌ¾ÊÑ¹¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´Êó¹ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿±ÄË¡¿Í¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Áー¥à±¿±Ä¤ò¼´¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢ÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô°ìÍ÷
ÂåÉ½¼èÄùÌò ³ÀËÜÍ´ºî¡¡
¼èÄùÌòCOO¡¡³á¸¶·ò
Áª¼ê¡¡¾¾²¼ÀµÌÀ¡¢¼êÄÍÂç
¡Ú¥Áー¥à³µÍ×¡Û
¥Áー¥àÌ¾¡§ÀéÍÕ¥É¥Ã¥È
½êÂ°¡§V.LEAGUE MEN EAST
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://chibadot.jp/
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡¦¥¹¥Ýー¥Ä
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-6-1 ¥ïー¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¬ー¥Ç¥ó¥Þ¥ê¥Ö¥¦¥¨¥¹¥È35³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ³ÀËÜÍ´ºî
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.dotline-jp.com/
¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î¡Øº¤¤Ã¤¿¡Ù¤ò¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£(R)¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã»ö¶È¤òÀéÍÕ¤òÃæ¿´¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ç200»ö¶È½ê¡ÊÀéÍÕ¸©No.1 ¢¨Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù¡ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
Ë¬Ìä¿ÇÎÅ¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¢¥Êー¥·¥ó¥°¥Ûー¥à¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¡¢ÊÝ°é±àÅù¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾ã¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯Îð¤ä¾É¾õ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¤æ¤ê¤«¤´¤«¤éÊè¾ì¤Þ¤Ç¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°ìÀ¸³¶°Â¿´¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°åÎÅË¡¿Í¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¢¼ÒÏ«»ÎË¡¿Í¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Î·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡¦¥¹¥Ýー¥Ä
¹ÊóÃ´Åö¡§ÂçÆ£
TEL¡§043-307-5095
MAIL¡§press@dotline-jp.com