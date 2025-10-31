6億ドル市場へ進化するメトホルミン塩酸塩 安定需要と新応用が生む二軸成長
メトホルミン塩酸塩はメトホルミン塩酸塩薬剤の原料である。すなわち、医薬品有効成分（API）のメトホルミン塩酸塩である。メトホルミン塩酸塩製品は、2 型糖尿病の治療管理に用いられる経口血糖降下薬である。
メトホルミン塩酸塩 API は白色から淡黄白色の結晶性化合物であり、分子式が C4H11N5・HCL、分子量が 165.63 である。メトホルミン塩酸塩は水に易溶であり、アセトン、エーテル及びクロロホルムにはほとんど不溶である。
本報告書では、メトホルミン塩酸塩 API について研究する。
業界の発展特徴：安定需要と応用拡大の二軸成長
メトホルミン塩酸塩市場の最大の特徴は、需要の安定性と適応拡大による成長余地である。2型糖尿病は世界的に罹患率が増加している生活習慣病であり、その治療薬としての需要は中長期的に堅調である。また、生活習慣や食習慣の変化に伴い、若年層にも糖尿病発症が拡大する傾向が見られ、治療開始年齢の低下が市場の裾野をさらに広げている。一方で、メトホルミン塩酸塩は近年、がん研究分野における抗腫瘍作用の可能性や、アンチエイジング領域での研究対象としても注目されており、臨床応用の多様化が進んでいる。さらに、新興国市場における医療アクセス改善やジェネリック薬普及政策により、医薬品供給体制の拡大も加速している。このように、確立された医薬品でありながら、新たな臨床価値の探索と市場基盤の拡大が同時進行する点において、メトホルミン塩酸塩市場は独自の発展特徴を備えているといえる。
市場規模：成長率5.6%が示す持続的拡大
LP Informationの「グローバルメトホルミン塩酸塩市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/17998/metformin-hydrochloride）によれば、世界市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率5.6%を維持し、2031年には6.15億米ドル規模に到達すると予測されている。この成長の背景には、先進国での治療継続需要の安定と、新興国市場での急速な医療普及がある。特にアジア太平洋地域では、人口動態の変化と都市化に伴う糖尿病患者数の増加が顕著であり、医薬品市場全体の成長を牽引している。また、医療制度の整備や薬価政策の安定性も市場の持続的拡大を支える要因となっている。今後は単なる血糖降下薬としての役割を超え、多疾患領域への適応拡大と研究進展が市場規模のさらなる成長を後押しするだろう。
図. メトホルミン塩酸塩世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333256&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333256&id=bodyimage2】
図. 世界のメトホルミン塩酸塩市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産者：寡占化が進むグローバル競争構造
メトホルミン塩酸塩市場は、少数の大手メーカーが主導する寡占的な競争構造を形成している。LP Informationのトップ企業研究センターによると、世界の主要製造業者にはShouguang Fukang Pharmaceutical、USV、Wanbury、Vistin Pharma、Shijiazhuang Polee Pharmaceutical、Ningxia Hengkang Technology、FARMHISPANIA GROUP、Harman Finochem、Keyuan Pharmaceutical、Aarti Drugsなどが名を連ねている。特に2024年時点で、上位5社が売上ベースで約65%のシェアを握っており、市場における影響力は極めて大きい。こうした主要企業は、製造技術の安定性、国際的な供給網、品質基準の遵守力において優位性を確立している。また、ジェネリック薬市場の拡大に伴い、価格競争が激化する一方で、研究開発力や規模の経済を背景にしたリーダー企業が市場の方向性を規定している。このようにメトホルミン塩酸塩市場は、競争と協調のバランスの中でグローバルな供給安定性を確保しているのである。
