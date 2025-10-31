¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Ð¤¤¿À¥¢¥×¥ê¡ª´Ø¥Æ¥ì¿Íµ¤ÈÖÁÈ¥¦¥é¥Þ¥è¤Ç¡Ö¥È¥¤¥ì¾ðÊó¶¦ÍMAP¤¯¤ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333245&id=bodyimage1¡Û
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¦¥é¥Þ¥è¡ª¡×Âè766²ó¡Ê10·î25ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÌÜ¤Î¤Ä¤±¤É¤³¤í¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥ÈSP¡×¤Ë¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥È¥¤¥ì¾ðÊó¶¦ÍMAP¤¯¤ó¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¿À¥¢¥×¥êÆÃ½¸¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¾®¿ùÎµ°ì¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤µ¤ó¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°½ÐÃæ¤Ë¡Öº£¤¹¤°¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê½Ö´Ö¤ò½õ¤±¤ë¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢TVer¤Ë¤Æ10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤Î¡Ö¥¦¥é¥Þ¥è¡ª¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦Âè766²ó¡ÖÌÜ¤Î¤Ä¤±¤É¤³¤í¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥ÈSP¡×¡Ë¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
https://tver.jp/episodes/ep69kq0fqb?p=2334
TVer¤Ï¡¢ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡¦ÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¸ø¼°¥µー¥Ó¥¹
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹¹ðÉÕ¤¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¡£°ÂÁ´¤ËÀµµ¬¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£
Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ê¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥íー¥«¥ëÈÖÁÈ¤Ê¤É¡Ë¤ò°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Âå¡¦ÃÏ°è¤òÌä¤ï¤ºÍøÍÑ¼ÔÁØ¤¬Â¿ºÌ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡ÖÃÏ°è¤äÇ¯Âå¤òÌä¤ï¤º¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¥æー¥¶ー¹½À®¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þ´Ö¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Ê¤¤»ëÄ°ÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅÀ¤Ç¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è³èÀ¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
～º¤¤ê¤´¤È¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë～Î¹¹ÔÀè¤ä³°½ÐÀè¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤òÃµ¤¹¤Î¤Ëº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¥ª¥à¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçºåËüÇî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ÎÃËÀÍè¾ì¼Ô¤¬»ä¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡ー¥Ó¥è¥ó¥É¤â»²²Ã¤·¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¿Í¸¢¥¦¥£ー¥¯¡×¥Ôー¥¹¥È¥¤¥ì¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¡¢»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÊý¤ÎÇÓÝõ¥·ー¥ó¤Î¤ªÇº¤ß¤ÎÀ¼¤òÂ¿¤¯Ê¹¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¥ª¥à¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿ÃËÀ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤³¤¦Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³°½Ð¤¬²÷Å¬¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¤½¤¦»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¾ðÊó¤¬¡ÖÌ¿¹Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤È¡¢°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ë¾ðÊó¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾ã³²¤ÎÍÌµ¤äÇ¯Îð¡¢Î©¾ì¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡£
https://www.facebook.com/groups/yonekome4peace¡¡¡Ê¥Ôー¥¹¥È¥¤¥ì¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈSNS¡Ë
·úÊª¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ»Ù¤¨¹ç¤¦¡Ö¿´¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡×¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¾ðÊó¶¦ÍMAP¤¯¤ó¤Ø¤Î¸ý¥³¥ßÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ
¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò³§¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
https://share-map.net/toilet/
¢£´ë¶È¾ðÊó
¹çÆ±²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥Ó¥è¥ó¥É
½»½ê¡§¢© 160-0022
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É5-4-1
https://far-beyond.biz/
ÊØÍø¤ÇÌÌÇò¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥¢¥×¥ê³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¹¹ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ô¥È¥¤¥ì¾ðÊó¶¦ÍMAP¤¯¤ó #PeaceToiletJapan #¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー #ÇÓÝõ¤ÎÂº¸· #ÂçºåËüÇî
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333245&id=bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥Ó¥è¥ó¥É
